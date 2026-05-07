Impacto provoca volcadura y deja a joven lesionado al oriente de Saltillo

Un joven resultó lesionado tras sufrir un accidente vial la mañana de este jueves sobre el bulevar Fundadores, en lo alto del puente de la colonia Mirasierra, en Saltillo, con dirección a Arteaga. De acuerdo con la declaración de Juan ¨N¨, de 20 años de edad, conductor de un vehículo Nissan Versa, perdió el control luego de que otro vehículo lo impactara mientras circulaba por la vialidad. Tras el golpe, el automóvil se proyectó contra el muro de contención.

El muro funcionó como rampa y provocó la volcadura del vehículo, que dio alrededor de tres vueltas antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Testigos señalaron que el probable responsable era un automóvil Seat Ibiza, cuyo conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información para la localización del vehículo involucrado. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor lesionado en el sitio y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 70 del IMSS para recibir atención médica, mientras familiares y amigos arribaron al lugar para conocer lo sucedido.

El accidente provocó afectaciones parciales a la circulación mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el retiro del vehículo, el cual fue llevado a un corralón. No se logró ubicar al otro vehículo involucrado.