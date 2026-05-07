Impacto provoca volcadura y deja a joven lesionado al oriente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Impacto provoca volcadura y deja a joven lesionado al oriente de Saltillo
    El automóvil afectado dio alrededor de tres volteretas antes de quedar nuevamente sobre sus ruedas, luego de impactarse contra el muro de contención en lo alto del puente con dirección a Arteaga. ULISES MARTÍNEZ

Tras el golpe, el conductor perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que se proyectara contra el muro de contención y posteriormente volcara

Un joven resultó lesionado tras sufrir un accidente vial la mañana de este jueves sobre el bulevar Fundadores, en lo alto del puente de la colonia Mirasierra, en Saltillo, con dirección a Arteaga.

De acuerdo con la declaración de Juan ¨N¨, de 20 años de edad, conductor de un vehículo Nissan Versa, perdió el control luego de que otro vehículo lo impactara mientras circulaba por la vialidad. Tras el golpe, el automóvil se proyectó contra el muro de contención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/discusion-de-pareja-termina-en-choque-contra-camellon-en-periferico-lea-de-saltillo-JF20529437
$!Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras observar la volcadura del vehículo, lo que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades viales.
Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras observar la volcadura del vehículo, lo que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades viales. ULISES MARTÍNEZ

El muro funcionó como rampa y provocó la volcadura del vehículo, que dio alrededor de tres vueltas antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

Testigos señalaron que el probable responsable era un automóvil Seat Ibiza, cuyo conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información para la localización del vehículo involucrado.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor lesionado en el sitio y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 70 del IMSS para recibir atención médica, mientras familiares y amigos arribaron al lugar para conocer lo sucedido.

$!Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras observar la volcadura del vehículo, lo que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades viales.
Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras observar la volcadura del vehículo, lo que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades viales. ULISES MARTÍNEZ

El accidente provocó afectaciones parciales a la circulación mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el retiro del vehículo, el cual fue llevado a un corralón. No se logró ubicar al otro vehículo involucrado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lengua larga

Lengua larga
true

Rocha Moya y el riesgo de que México sea crucificado
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Este tramo carretero en el Sureste de Coahuila sigue cobrando vidas sin que haya una corrección a fondo de su trazo, a pesar que los peajes han aumentado hasta un 80 por ciento.

Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan
El Gobernador expresó su confianza en que las campañas continúen durante todo el proceso con respeto entre fuerzas políticas.

Manolo Jiménez llama a mantener campañas en paz y con propuestas en Coahuila
El relevo de Saraperos batalló desde la sexta entrada y Monclova amplió la diferencia con un rally clave.

Saraperos sufre otra derrota en casa ante Acereros de Monclova
Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la OMS.

Evacúan a 3 pacientes a Europa desde el crucero con brote de hantavirus
El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida, pese a intercambios de fuego durante el intento estadounidense de reabrir el estrecho el lunes.

Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz