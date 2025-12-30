Impiden acceso a bomberos y autoridades tras reporte de incendio en empresa de Saltillo

A pesar de que se recibió un reporte al número de emergencias 911 por un presunto incendio al interior de una empresa ubicada en la colonia Satélite Sur en Saltillo, personal de seguridad de la empresa Industrias Ecoplastic impidió el ingreso de los cuerpos de emergencia.

El reporte se registró alrededor de las 09:50 horas, alertando sobre un incendio dentro de la nave industrial localizada en el cruce de avenida Las Torres y Torre de Pisa. En la llamada también se indicó que una máquina habría ocasionado lesiones a dos empleados.