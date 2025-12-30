Impiden acceso a bomberos y autoridades tras reporte de incendio en empresa de Saltillo

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Impiden acceso a bomberos y autoridades tras reporte de incendio en empresa de Saltillo
    Unidades de Bomberos acudieron a la empresa ubicada en la colonia Satélite Sur tras un reporte de incendio, pero no se les permitió el ingreso para verificar la situación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El reporte señaló que directivos pretendían manejar la situación de forma interna y evitar la intervención de cuerpos de emergencia

A pesar de que se recibió un reporte al número de emergencias 911 por un presunto incendio al interior de una empresa ubicada en la colonia Satélite Sur en Saltillo, personal de seguridad de la empresa Industrias Ecoplastic impidió el ingreso de los cuerpos de emergencia.

El reporte se registró alrededor de las 09:50 horas, alertando sobre un incendio dentro de la nave industrial localizada en el cruce de avenida Las Torres y Torre de Pisa. En la llamada también se indicó que una máquina habría ocasionado lesiones a dos empleados.

$!La empresa continuó con entrada y salida normal de personal y vehículos luego de la movilización generada por la alerta.
La empresa continuó con entrada y salida normal de personal y vehículos luego de la movilización generada por la alerta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información proporcionada en el reporte, se señaló que directivos de la empresa habrían intentado evitar que se realizara la llamada al número de emergencias, con la intención de manejar la situación de manera interna. No obstante, la alerta se filtró, lo que generó la movilización de las autoridades y de los cuerpos de auxilio.

$!Personal de seguridad de la empresa negó el acceso a autoridades municipales y cuerpos de emergencia pese a la llamada realizada al número 911.
Personal de seguridad de la empresa negó el acceso a autoridades municipales y cuerpos de emergencia pese a la llamada realizada al número 911. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Pese a la activación del protocolo de emergencia, a elementos de Bomberos, autoridades municipales y personal de urgencias se les negó el acceso en todo momento, impidiéndoles verificar la situación o confirmar si el reporte correspondía a una falsa alarma. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué ocurrió al interior del inmueble.

$!Tras varios minutos en el sitio, los cuerpos de emergencia se retiraron ante la negativa de permitir la inspección del inmueble.
Tras varios minutos en el sitio, los cuerpos de emergencia se retiraron ante la negativa de permitir la inspección del inmueble. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Ante la negativa persistente, las autoridades y los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar, mientras que la empresa continuó con sus actividades de manera habitual, con entrada y salida normal de personas y vehículos, como si no se hubiera registrado ningún incidente.

Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

