Impiden acceso a bomberos y autoridades tras reporte de incendio en empresa de Saltillo
El reporte señaló que directivos pretendían manejar la situación de forma interna y evitar la intervención de cuerpos de emergencia
A pesar de que se recibió un reporte al número de emergencias 911 por un presunto incendio al interior de una empresa ubicada en la colonia Satélite Sur en Saltillo, personal de seguridad de la empresa Industrias Ecoplastic impidió el ingreso de los cuerpos de emergencia.
El reporte se registró alrededor de las 09:50 horas, alertando sobre un incendio dentro de la nave industrial localizada en el cruce de avenida Las Torres y Torre de Pisa. En la llamada también se indicó que una máquina habría ocasionado lesiones a dos empleados.
De acuerdo con la información proporcionada en el reporte, se señaló que directivos de la empresa habrían intentado evitar que se realizara la llamada al número de emergencias, con la intención de manejar la situación de manera interna. No obstante, la alerta se filtró, lo que generó la movilización de las autoridades y de los cuerpos de auxilio.
Pese a la activación del protocolo de emergencia, a elementos de Bomberos, autoridades municipales y personal de urgencias se les negó el acceso en todo momento, impidiéndoles verificar la situación o confirmar si el reporte correspondía a una falsa alarma. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué ocurrió al interior del inmueble.
Ante la negativa persistente, las autoridades y los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar, mientras que la empresa continuó con sus actividades de manera habitual, con entrada y salida normal de personas y vehículos, como si no se hubiera registrado ningún incidente.