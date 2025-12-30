Incendio consume vivienda en Ramos Arizpe; investigan posible conflicto familiar

Un incendio se registró durante la madrugada al interior de una vivienda ubicada en la calle Lago Salado, en la colonia Manantiales del Valle de Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Fueron vecinos del sector quienes dieron aviso al número de emergencias 911, al percatarse de las llamas que salían del domicilio, solicitando la intervención de las autoridades, que arribaron al lugar en cuestión de minutos.

