Incendio consume vivienda en Ramos Arizpe; investigan posible conflicto familiar

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Incendio consume vivienda en Ramos Arizpe; investigan posible conflicto familiar
    El inmueble afectado se encontraba deshabitado al momento del siniestro. FOTO: CORTESÍA

El inmueble se encontraba deshabitado al momento del siniestro; autoridades acordonaron la zona y realizan las investigaciones correspondientes

Un incendio se registró durante la madrugada al interior de una vivienda ubicada en la calle Lago Salado, en la colonia Manantiales del Valle de Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Fueron vecinos del sector quienes dieron aviso al número de emergencias 911, al percatarse de las llamas que salían del domicilio, solicitando la intervención de las autoridades, que arribaron al lugar en cuestión de minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: joven se quita la vida en el patio de la casa que rentaba en la Guayulera

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron el incendio en la vivienda de la colonia Manantiales del Valle.
Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron el incendio en la vivienda de la colonia Manantiales del Valle. FOTO: CORTESÍA

Al llegar, elementos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que la vivienda se encontraba deshabitada, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

$!Vecinos alertaron al 911 tras observar las llamas durante la madrugada.
Vecinos alertaron al 911 tras observar las llamas durante la madrugada. FOTO: CORTESÍA

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado y sofocado en su totalidad. Posteriormente, autoridades municipales acordonaron el área para realizar las primeras diligencias y prevenir riesgos para la población.

$!Personal de Protección Civil inspeccionó la estructura para descartar daños mayores.
Personal de Protección Civil inspeccionó la estructura para descartar daños mayores. FOTO: CORTESÍA

De manera extraoficial, trascendió que el incendio pudo haber sido provocado de forma intencional, presuntamente derivado de un conflicto familiar; dicha versión es investigada por las autoridades.

En el sitio permanecieron elementos de la Policía Preventiva brindando resguardo, mientras que personal de Protección Civil llevó a cabo una inspección del inmueble para descartar daños estructurales que pudieran representar un riesgo para las viviendas aledañas.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella
true

Mirador 30/12/2025

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
true

POLITICÓN: Sheinbaum y su mala suerte con los trenes: del colapso de la Línea 12 al descarrilamiento del Interoceánico
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Los valores de las acciones de estas automotrices aumentaron pero sus ganancias comparativas al 3T de 2024 decrecieron en términos acumulativos.

GM encabezó el rally automotriz en 2025, superando a Ford y a Tesla en el crecimiento de sus acciones
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

Carrera. El cantante saltillense aseguró que el galardón representa una pausa para reflexionar y seguir consolidando su carrera artística.

¡Orgullo de Saltillo! Celebra Emanuelle Abdallah recibir las Palmas de Oro por su legado musical