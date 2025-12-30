Incendio consume vivienda en Ramos Arizpe; investigan posible conflicto familiar
El inmueble se encontraba deshabitado al momento del siniestro; autoridades acordonaron la zona y realizan las investigaciones correspondientes
Un incendio se registró durante la madrugada al interior de una vivienda ubicada en la calle Lago Salado, en la colonia Manantiales del Valle de Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.
Fueron vecinos del sector quienes dieron aviso al número de emergencias 911, al percatarse de las llamas que salían del domicilio, solicitando la intervención de las autoridades, que arribaron al lugar en cuestión de minutos.
Al llegar, elementos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que la vivienda se encontraba deshabitada, por lo que no se reportaron personas lesionadas.
Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado y sofocado en su totalidad. Posteriormente, autoridades municipales acordonaron el área para realizar las primeras diligencias y prevenir riesgos para la población.
De manera extraoficial, trascendió que el incendio pudo haber sido provocado de forma intencional, presuntamente derivado de un conflicto familiar; dicha versión es investigada por las autoridades.
En el sitio permanecieron elementos de la Policía Preventiva brindando resguardo, mientras que personal de Protección Civil llevó a cabo una inspección del inmueble para descartar daños estructurales que pudieran representar un riesgo para las viviendas aledañas.