Imprudente automovilista no respeta el alto y provoca percance en pleno Centro de Saltillo

Un accidente vial con personas lesionadas se registró en el cruce de las calles Benito Juárez e Ignacio Lallave, en la Zona Centro de Saltillo, lo que generó la movilización de elementos de las autoridades municipales y paramédicos de la Cruz Roja. El percance ocurrió la mañana de este martes, cuando un Nissan Sentra, conducido por Miguel Sebastián “N”, de 20 años, circulaba por la calle Ignacio Lallave y, presuntamente, no realizó el alto correspondiente.

Al continuar su marcha, el Nissan se atravesó a la trayectoria de un Dodge Avenger que circulaba por la calle Benito Juárez con vía libre, provocándose el choque en pleno cruce. El segundo vehículo era conducido por Manuel Enrique “N”, de 37 años, quien quedó involucrado en el accidente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a uno de los conductores y realizar una valoración médica de las personas involucradas. Aunque se reportaron personas lesionadas, ninguna presentó heridas de gravedad.

Elementos de las autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y permanecieron en el lugar mientras los conductores involucrados esperaban el arribo de sus respectivas compañías aseguradoras.