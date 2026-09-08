Analizan con Volaris viabilidad de vuelo Saltillo-Tijuana

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    Analizan con Volaris viabilidad de vuelo Saltillo-Tijuana
    De abrirse el vuelo a Tijuana, Saltillo tendría conectividad aérea con cinco de los seis aeropuertos con mayor tráfico. Especial

Saltillo alcanzaría vuelos directos con cinco de los seis aeropuertos más concurridos de México

La Dirección de Servicios Estatales Aeroportuarios de Coahuila (SEA) informó que se analiza la posibilidad de abrir un vuelo comercial entre Saltillo y Tijuana.

La oficina expuso que actualmente se realizan estudios de mercado para evaluar la factibilidad de la ruta entre la capital de Coahuila y la ciudad fronteriza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-amplian-capacidad-en-vuelos-a-cdmx-y-cancun-no-descartan-cobro-de-estacionamiento-NF23040940

Agregó que Aeropuertos Mexicanos y la oficina gubernamental trabajan específicamente con Volaris, empresa con la que se operará el vuelo Saltillo-Guadalajara a partir del próximo mes de diciembre.

“Asimismo estamos en mesas de exploración con TAR (Transportes Aéreos Regionales) para emprender línea regional para vuelos en el estado y otros puntos importantes nacionales con aeronaves con capacidad de 50 pasajeros”, expuso la dependencia.

Adicionalmente se detalló que las gestiones tanto para los vuelos en Coahuila como a Tijuana son encabezadas por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas con vías del fortalecimiento de la conectividad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/por-estrategia-comercial-volaris-reprograma-inicio-de-vuelos-saltillo-guadalajara-FC20337147

CONECTIVIDAD CON LOS MÁS IMPORTANTES

De concretarse la conectividad aérea directa con Tijuana, Saltillo pasaría a tener vuelos con seis de los cinco aeropuertos más concurrido del país.

$!Poco a poco, el aeropuerto de Saltillo comienza a ampliar su oferta de vuelos.
Poco a poco, el aeropuerto de Saltillo comienza a ampliar su oferta de vuelos. Archivo

De acuerdo con datos públicos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el de Tijuana es el sexto aeropuerto más visitado del país, por debajo de otros que ya cuentan con vuelo a la capital coahuilense.

En los primeros siete meses del 2026, la estadística de más pasajeros atendidos en México la encabeza el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con el 23.3 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-con-inicio-de-ruta-a-cancun-vuelo-a-cdmx-tendra-nuevos-horarios-BG19685602

Le sigue el de Cancún con 15.5, Guadalajara con 10, Monterrey con 8.1, Tijuana con 6.3 y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el 3.9 por ciento. Todos los anteriores, ya tienen o tendrán vuelo con Saltillo.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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