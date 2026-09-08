Analizan con Volaris viabilidad de vuelo Saltillo-Tijuana

La Dirección de Servicios Estatales Aeroportuarios de Coahuila (SEA) informó que se analiza la posibilidad de abrir un vuelo comercial entre Saltillo y Tijuana. La oficina expuso que actualmente se realizan estudios de mercado para evaluar la factibilidad de la ruta entre la capital de Coahuila y la ciudad fronteriza.

Agregó que Aeropuertos Mexicanos y la oficina gubernamental trabajan específicamente con Volaris, empresa con la que se operará el vuelo Saltillo-Guadalajara a partir del próximo mes de diciembre.

“Asimismo estamos en mesas de exploración con TAR (Transportes Aéreos Regionales) para emprender línea regional para vuelos en el estado y otros puntos importantes nacionales con aeronaves con capacidad de 50 pasajeros”, expuso la dependencia. Adicionalmente se detalló que las gestiones tanto para los vuelos en Coahuila como a Tijuana son encabezadas por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas con vías del fortalecimiento de la conectividad.

CONECTIVIDAD CON LOS MÁS IMPORTANTES

De concretarse la conectividad aérea directa con Tijuana, Saltillo pasaría a tener vuelos con seis de los cinco aeropuertos más concurrido del país.

De acuerdo con datos públicos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el de Tijuana es el sexto aeropuerto más visitado del país, por debajo de otros que ya cuentan con vuelo a la capital coahuilense. En los primeros siete meses del 2026, la estadística de más pasajeros atendidos en México la encabeza el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con el 23.3 por ciento.

Le sigue el de Cancún con 15.5, Guadalajara con 10, Monterrey con 8.1, Tijuana con 6.3 y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el 3.9 por ciento. Todos los anteriores, ya tienen o tendrán vuelo con Saltillo.