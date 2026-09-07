¿Eres fan de los Cowboys? Invitan a foto oficial en Saltillo por su 13 aniversario

Cowboys Nation Saltillo realizará su tradicional foto oficial por el 13 aniversario del grupo, encuentro que busca reunir a la afición de la ciudad en un mismo punto y con la camiseta de los Cowboys como distintivo.

La comunidad de aficionados de los Dallas Cowboys en Saltillo se prepara para celebrar un año más de actividades con una convocatoria dirigida a todos sus integrantes y seguidores del equipo de la NFL.

La cita será el próximo domingo 13 de septiembre de 2026, en la Explanada del Ateneo Fuente, en Saltillo, Coahuila. De acuerdo con la convocatoria, la reunión comenzará con la cita previa a las 11:30 horas, mientras que la fotografía oficial está programada para las 12:30 horas.

UNA CONVOCATORIA PARA TODA LA AFICIÓN

La organización invita a los seguidores de Dallas a participar en esta actividad y formar parte de la fotografía conmemorativa. El llamado es especialmente para quienes forman parte de la comunidad de Cowboys Nation Saltillo, aunque la convocatoria también busca reunir a aficionados que quieran sumarse a la celebración.

Uno de los requisitos señalados en la invitación es acudir con el jersey de los Dallas Cowboys, con el objetivo de darle identidad a la imagen que marcará los 13 años de existencia de esta comunidad.

El mensaje que acompaña la convocatoria resume el espíritu de la celebración: “Más que un equipo, una gran familia”, una idea que ha acompañado a Cowboys Nation Saltillo durante su trayectoria desde su fundación en 2014.

La organización también utiliza el lema “Mismas raíces, misma pasión” para invitar a los aficionados a encontrarse en esta actividad, que se realizará previo a una nueva jornada de la temporada de la NFL.

COWBOYS NATION SALTILLO, 13 AÑOS DE TRADICIÓN

Desde 2014, Cowboys Nation Saltillo ha construido un espacio para los seguidores del conjunto de Dallas en la capital de Coahuila, donde las reuniones para observar partidos, actividades entre aficionados y encuentros relacionados con el equipo forman parte de su agenda.

La fotografía de aniversario servirá como punto de reunión para distintas generaciones de seguidores, quienes podrán acudir con sus jerseys y accesorios del equipo para ser parte de la imagen oficial.

El encuentro se llevará a cabo en uno de los espacios públicos más representativos de Saltillo, por lo que la invitación también representa una oportunidad para que la comunidad de aficionados vuelva a reunirse fuera de los días de partido.

Así, Cowboys Nation Saltillo celebrará sus 13 años el domingo 13 de septiembre, con una actividad que tendrá como protagonista a su afición. La cita previa será a las 11:30 de la mañana y la fotografía oficial se tomará a las 12:30 horas en la Explanada del Ateneo Fuente.

La invitación queda abierta para quienes quieran portar los colores de Dallas y sumarse a la celebración de una comunidad que ha mantenido su actividad durante más de una década en Saltillo.