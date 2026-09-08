Golpean apagones a la industria en Derramadero y Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Golpean apagones a la industria en Derramadero y Ramos Arizpe
    Los constantes apagones en la Región Sureste afectan a la industria que corre el riesgo de sufrir afectaciones. Especial

Sector industrial se muestra preocupado por esta situación, ante lo cual Coparmex pide fortalecer la infraestructura

Diversas empresas y centros de trabajo ubicados en la zona industrial de Derramadero reportaron ayer interrupciones en el suministro de energía eléctrica, lo que generó preocupación por posibles afectaciones a las operaciones industriales, señaló Juan Carlos Reynoso.

El presidente del Comité de Recursos Humanos en Derramadero informó que, de acuerdo con reportes compartidos entre representantes de empresas de la región, alrededor de las 14:21 horas comenzaron a registrarse fallas en distintos puntos del corredor industrial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/centro-sur-y-poniente-tendran-retraso-en-el-servicio-de-agua-potable-en-saltillo-por-fallas-en-el-suministro-electrico-CB23335315

Entre los sitios que reportaron interrupciones se encuentran Motherson, Nelson, CIE PEMSA Saltillo, CIE Metal Norte, Tracomex y Komatsu, además de otros puntos de la zona que también señalaron encontrarse sin energía eléctrica.

Agregó que los avisos fueron registrados de manera consecutiva entre las 14:21 y las 14:26 horas, lo que evidencia que la afectación se presentó de manera simultánea en diferentes instalaciones industriales.

La situación, dijo, cobra especial relevancia debido a la importancia del corredor de Derramadero para la actividad industrial de Saltillo, donde una interrupción eléctrica puede provocar paros de producción, afectaciones a equipos, retrasos en procesos y pérdidas económicas.

Destacó que la infraestructura eléctrica de esta zona ha sido considerada estratégica por la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE). Un proyecto de transmisión denominado “Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia-Salero” fue planteado precisamente para atender la creciente demanda de energía eléctrica de la región y mejorar la confiabilidad del suministro ante contingencias.

$!Derramadero se ha convertido en uno de los polos industriales de la región con mayor demanda de energía eléctrica.
Derramadero se ha convertido en uno de los polos industriales de la región con mayor demanda de energía eléctrica. Archivo

El presidente del Comité de Recursos Humanos en Derramadero expresó que los apagones no son un fenómeno aislado en Saltillo. En semanas recientes también se han documentado interrupciones del servicio en distintos sectores de la ciudad, incluidas afectaciones ocasionadas por lluvias y fallas en infraestructura eléctrica.

Hasta el momento, los reportes compartidos no establecen oficialmente cuál fue la causa de las interrupciones ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/empresarios-demandan-inversion-urgente-en-red-electrica-ante-fallas-constantes-GK21904741

Sin embargo, añadió que la situación pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de contar con un suministro eléctrico confiable y suficiente para garantizar la continuidad de las operaciones industriales de Derramadero.

TAMBIÉN AFECTA A RAMOS: COPARMEX

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, confirmó que han recibido reportes de interrupciones y variaciones en el suministro eléctrico en la Región Sureste, particularmente en Ramos Arizpe.

Sin embargo, con la información disponible hasta este momento, señaló que no se puede afirmar que exista un deterioro generalizado del servicio o que los apagones estén aumentando en Saltillo.

De hecho, otros organismos empresariales de la región han señalado recientemente que los reportes han sido menores que los registrados el año pasado, aunque continúan presentándose incidentes aislados.

López Villarreal dijo que, más que hablar únicamente de apagones, el tema de fondo debe ser garantizar que la infraestructura eléctrica crezca al mismo ritmo que la industria y que las nuevas inversiones que se busca atraer.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-desmiente-apagones-el-problema-es-la-distribucion-de-la-cfe-NG21635495

“Desde Coparmex consideramos indispensable mantener una coordinación permanente con la CFE, atender puntualmente los incidentes que reporten las empresas y, sobre todo, continuar fortaleciendo la infraestructura de generación, transmisión y distribución. La disponibilidad de energía suficiente, confiable y competitiva será uno de los factores determinantes para la competitividad y la atracción de inversiones en los próximos años”, señaló.

SIN IMPACTO EN ZONA CENTRO

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Duarte, señaló que hasta el momento no han registrado afectaciones por cortes de energía eléctrica en el Centro, a diferencia de lo ocurrido en sectores del norte de la ciudad.

Sin embargo, Duarte resaltó que una interrupción del servicio puede afectar directamente las ventas, debido a que las operaciones comerciales se realizan principalmente mediante puntos de venta electrónicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apagones
Competitividad
Economía

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


CFE

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Una buena y una mala

Una buena y una mala
true

Sigo y seguiré en Bienestar Coahuila, afirma Américo Villarreal
true

POLITICÓN: Sheinbaum y Manolo disputan el aplauso sin incendiar el templete
El llamado “Pase Turístico” será impuesto obligatoriamente en Nuevo León para todos los vehículos con placas de otros Estados en los próximos días.

¿Desde cuándo será obligatorio el Pase Turístico de Nuevo León y cómo tramitarlo?
Entre áreas verdes, espacios deportivos y conexión con zonas industriales, así se proyectan las estaciones que recibirán al nuevo tren de pasajeros en Saltillo, Ramos Arizpe y Derramadero.

Revelan cómo lucirán las estaciones del tren de pasajeros que atravesará Saltillo
Alberto Rodríguez mantuvo su presencia entre los primeros lugares en una competencia disputada en Eagle Creek Golf Club.

Golfista saltillense Alberto Rodríguez brilla en torneo juvenil de Orlando
Ulrich Siegmund, el principal candidato del partido de derecha Alternativa para Alemania en el estado de Sajonia-Anhalt, se dirige con júbilo a sus seguidores tras la histórica victoria del partido.

El partido de extrema derecha AfD, respaldado por Musk, logra una victoria histórica en Alemania
Desde el inicio del proceso, Sarah Khalifa ha rechazado las acusaciones en su contra.

Sarah Khalifa, famosa presentadora de TV de Egipto, es condenada a muerte por su implicación en una banda de narcotraficantes