Golpean apagones a la industria en Derramadero y Ramos Arizpe

Diversas empresas y centros de trabajo ubicados en la zona industrial de Derramadero reportaron ayer interrupciones en el suministro de energía eléctrica, lo que generó preocupación por posibles afectaciones a las operaciones industriales, señaló Juan Carlos Reynoso. El presidente del Comité de Recursos Humanos en Derramadero informó que, de acuerdo con reportes compartidos entre representantes de empresas de la región, alrededor de las 14:21 horas comenzaron a registrarse fallas en distintos puntos del corredor industrial.

Entre los sitios que reportaron interrupciones se encuentran Motherson, Nelson, CIE PEMSA Saltillo, CIE Metal Norte, Tracomex y Komatsu, además de otros puntos de la zona que también señalaron encontrarse sin energía eléctrica. Agregó que los avisos fueron registrados de manera consecutiva entre las 14:21 y las 14:26 horas, lo que evidencia que la afectación se presentó de manera simultánea en diferentes instalaciones industriales. La situación, dijo, cobra especial relevancia debido a la importancia del corredor de Derramadero para la actividad industrial de Saltillo, donde una interrupción eléctrica puede provocar paros de producción, afectaciones a equipos, retrasos en procesos y pérdidas económicas. Destacó que la infraestructura eléctrica de esta zona ha sido considerada estratégica por la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE). Un proyecto de transmisión denominado “Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia-Salero” fue planteado precisamente para atender la creciente demanda de energía eléctrica de la región y mejorar la confiabilidad del suministro ante contingencias.

El presidente del Comité de Recursos Humanos en Derramadero expresó que los apagones no son un fenómeno aislado en Saltillo. En semanas recientes también se han documentado interrupciones del servicio en distintos sectores de la ciudad, incluidas afectaciones ocasionadas por lluvias y fallas en infraestructura eléctrica. Hasta el momento, los reportes compartidos no establecen oficialmente cuál fue la causa de las interrupciones ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.

Sin embargo, añadió que la situación pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de contar con un suministro eléctrico confiable y suficiente para garantizar la continuidad de las operaciones industriales de Derramadero. TAMBIÉN AFECTA A RAMOS: COPARMEX El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, confirmó que han recibido reportes de interrupciones y variaciones en el suministro eléctrico en la Región Sureste, particularmente en Ramos Arizpe. Sin embargo, con la información disponible hasta este momento, señaló que no se puede afirmar que exista un deterioro generalizado del servicio o que los apagones estén aumentando en Saltillo.

Energía, agua y fibra óptica, infraestructura esencial para atraer inversión a México: García Alcocer https://t.co/zb4AVL5TAq — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) September 7, 2026

De hecho, otros organismos empresariales de la región han señalado recientemente que los reportes han sido menores que los registrados el año pasado, aunque continúan presentándose incidentes aislados. López Villarreal dijo que, más que hablar únicamente de apagones, el tema de fondo debe ser garantizar que la infraestructura eléctrica crezca al mismo ritmo que la industria y que las nuevas inversiones que se busca atraer.

“Desde Coparmex consideramos indispensable mantener una coordinación permanente con la CFE, atender puntualmente los incidentes que reporten las empresas y, sobre todo, continuar fortaleciendo la infraestructura de generación, transmisión y distribución. La disponibilidad de energía suficiente, confiable y competitiva será uno de los factores determinantes para la competitividad y la atracción de inversiones en los próximos años”, señaló. SIN IMPACTO EN ZONA CENTRO Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Duarte, señaló que hasta el momento no han registrado afectaciones por cortes de energía eléctrica en el Centro, a diferencia de lo ocurrido en sectores del norte de la ciudad. Sin embargo, Duarte resaltó que una interrupción del servicio puede afectar directamente las ventas, debido a que las operaciones comerciales se realizan principalmente mediante puntos de venta electrónicos.