A lo “Linterna Verde”: la Casa Blanca recurre a la IA para promocionar el muro fronterizo de Trump

La Casa Blanca sorprendió en su cuenta oficial de X al publicar un video generado por inteligencia artificial donde el presidente Donald Trump aparece portando el “anillo de poder” del superhéroe de DC para levantar un muro fronterizo de energía verde.

El video muestra al presidente proyectando un haz de luz para construir la barrera en el desierto con el fin de detener, simbólicamente, el paso de migrantes. Junto a la publicación, la cuenta de la Casa Blanca incluyó el emblemático juramento del personaje: “En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi fuerza... ¡la luz del Linterna Verde!

¿DE DÓNDE VIENE ESTE TIPO DE MARKETING EN LA POLITICA MIGRATORIA? En los últimos años, la administración de Trump se ha visto envuelta en conflictos por emplear elementos de la cultura pop para promocionar sus políticas migratorias. En esta ocasión, el video está inspirado en el superhéroe Linterna Verde, de la compañía de cómics DC, quien en la actualidad mantiene en emisión una serie titulada Lanterns, razón por la que se buscó aprovechar su tendencia para generar contenido político.

Anteriormente, la polémica surgió por el uso de canciones de estrellas pop como Katy Perry, Taylor Swift y Sabrina Carpenter en videos donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparecían deteniendo a migrantes. Dichas artistas se han pronunciado abiertamente en contra en sus cuentas de X no solo del uso no autorizado de su música, sino también de la postura anti migratoria promovida por el gobierno de Estados Unidos.