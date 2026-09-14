Imprudente taxista provoca accidente al dar vuelta sin precaución en el Centro Metropolitano de Saltillo

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    Imprudente taxista provoca accidente al dar vuelta sin precaución en el Centro Metropolitano de Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Una mala maniobra provocó el choque entre el ruletero y un Chevrolet Monza

Daños materiales dejó un accidente vial registrado la mañana de este lunes en el cruce de Carlos Abedrop y Agustín de Iturbide, en la colonia Centro Metropolitano de Saltillo.

En el percance participaron un taxi conducido por Jonathan Alexis “N”, de 28 años, y otro vehículo particular; ambos conductores circulaban por Carlos Abedrop.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-queda-prensado-tras-impactarse-contra-trailer-en-la-carretera-57-LD23464492
$!El taxi y el Chevrolet Monza resultaron con daños materiales tras el accidente.
El taxi y el Chevrolet Monza resultaron con daños materiales tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el taxista intentó realizar una vuelta a su lado derecho, pero al efectuar la maniobra se atravesó al paso del otro automóvil, Chevrolet Monza.

La acción provocó que ambas unidades colisionaran, dejando daños materiales en los vehículos involucrados, siendo afectado Damián “N”, de 51 años, quien dijo ir por su carril y de frente.

Al lugar acudieron autoridades para tomar conocimiento de los hechos. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y se esperaba la llegada de las aseguradoras para determinar la responsabilidad correspondiente.

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