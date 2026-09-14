Imprudente taxista provoca accidente al dar vuelta sin precaución en el Centro Metropolitano de Saltillo

En el percance participaron un taxi conducido por Jonathan Alexis “N”, de 28 años, y otro vehículo particular; ambos conductores circulaban por Carlos Abedrop.

Daños materiales dejó un accidente vial registrado la mañana de este lunes en el cruce de Carlos Abedrop y Agustín de Iturbide, en la colonia Centro Metropolitano de Saltillo .

De acuerdo con los primeros reportes, el taxista intentó realizar una vuelta a su lado derecho, pero al efectuar la maniobra se atravesó al paso del otro automóvil, Chevrolet Monza.

La acción provocó que ambas unidades colisionaran, dejando daños materiales en los vehículos involucrados, siendo afectado Damián “N”, de 51 años, quien dijo ir por su carril y de frente.

Al lugar acudieron autoridades para tomar conocimiento de los hechos. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y se esperaba la llegada de las aseguradoras para determinar la responsabilidad correspondiente.