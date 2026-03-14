Imprudente taxista provoca choque y termina estrellado contra pastelería, al sur de Saltillo

Un accidente vial se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo, luego de que un taxi realizara una maniobra imprudente que derivó en un choque y terminó con el vehículo proyectado contra un negocio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:20 horas, cuando ambos vehículos circulaban de oriente a poniente sobre el periférico. Sin embargo, al pasar el cruce con el bulevar Antonio Cárdenas, el conductor del taxi se atravesó repentinamente, provocando que impactara a una camioneta Nissan Avanza, la cual es utilizada como transporte de personal.

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