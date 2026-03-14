Imprudente taxista provoca choque y termina estrellado contra pastelería, al sur de Saltillo
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Una maniobra de un taxi provocó un choque contra una camioneta de transporte de personal en el periférico Luis Echeverría Álvarez; tras el impacto, el vehículo terminó estrellado contra la fachada de una pastelería
Un accidente vial se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo, luego de que un taxi realizara una maniobra imprudente que derivó en un choque y terminó con el vehículo proyectado contra un negocio.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:20 horas, cuando ambos vehículos circulaban de oriente a poniente sobre el periférico. Sin embargo, al pasar el cruce con el bulevar Antonio Cárdenas, el conductor del taxi se atravesó repentinamente, provocando que impactara a una camioneta Nissan Avanza, la cual es utilizada como transporte de personal.
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Tras el golpe, el taxi perdió el control y terminó estrellándose contra la fachada de una pastelería ubicada en la zona.
Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.
Finalmente, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades. En el percance se registraron daños materiales tanto en los vehículos como en el establecimiento.