Impulsa Electrónica ECG formación de ingenieros con visión práctica en Saltillo

Cervera señaló que el objetivo principal es preparar a los jóvenes para los retos reales de las plantas en Saltillo, Monterrey y San Luis Potosí. “Muchos de ellos salen a hacer las prácticas profesionales en ECG; algunos se quedan con nosotros, otros se van entrenados”, explicó el empresario.

En un encuentro con estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico de Saltillo, Emilio Cervera Gutiérrez, representante de la empresa Electrónica ECG, destacó la importancia de la vinculación entre la academia y el sector productivo para fortalecer a la industria automotriz local.

Para el directivo, el título profesional es solo el inicio, pues la industria requiere una capacidad de análisis más profunda. “Lo principal es enseñarles a pensar como ingenieros. Salen con un título, pero cuando están ante un equipo que se dañó, necesitas imaginarte el diagrama”, puntualizó.

Respecto a la evolución tecnológica, Gutiérrez se mostró pragmático sobre el futuro de los vehículos eléctricos en México, al señalar que la transición será lenta. “La realidad es que tiene muchas limitantes. Al menos en nuestro país no, porque lo que nos sobra es petróleo”, comentó.

El empresario desmintió que exista una escasez de talento en la región, al elogiar la capacidad de las nuevas generaciones. “No estamos en los 70, cuando faltaban; ahorita hay bastantes ingenieros. Los jóvenes vienen con muchas ganas de trabajar y aprender”, aseguró Gutiérrez.

Finalmente, destacó que el talento formado en Saltillo tiene un alcance global gracias a la especialización técnica. “Por medio de mi empresa, exportamos ingenieros a todos lados. Han ido a todo México, Estados Unidos, Alemania, Italia y Sudamérica”, concluyó.