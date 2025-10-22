Impulsa Tupy acciones solidarias para apoyar a quienes más lo necesitan

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Impulsa Tupy acciones solidarias para apoyar a quienes más lo necesitan
    Transformadores Tupy está integrado por un grupo de colaboradores de la empresa. FOTO: CORTESÍA

Benefician a más de 1,600 personas las labores de recaudación y donación de los Transformadores Tupy

Durante septiembre, Tupy reafirmó su compromiso con la comunidad a través de diversas iniciativas sociales encabezadas por su grupo de voluntariado Transformadores Tupy, integrado por colaboradores que dedican tiempo, energía y recursos para mejorar las condiciones de vida de niños, adultos mayores y comunidades vulnerables. Su trabajo refleja el espíritu solidario y el compromiso que distinguen la cultura de Tupy.

A lo largo del mes, los Transformadores Tupy realizaron actividades de recaudación, donación y acompañamiento que beneficiaron a más de 1,600 personas. Estas acciones incluyeron apoyos económicos, artículos de limpieza y de higiene personal, ropa, alimentos y material deportivo, fortaleciendo la solidaridad y el sentido de comunidad dentro y fuera de la empresa.

$!Recientemente el equipo de voluntarios visitó el Asilo Asistencia y Ropero del Pobre A.C. FOTO: CORTESÍA
Recientemente el equipo de voluntarios visitó el Asilo Asistencia y Ropero del Pobre A.C. FOTO: CORTESÍA

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el apoyo a la Casa Hogar Puro Corazón, que atiende a 16 niños en situación de abandono y recibió una contribución de 20,000 pesos recaudados.

Asimismo, el equipo de voluntarios visitó el Asilo Asistencia y Ropero del Pobre A.C., donde entregaron más de 400 artículos de limpieza, 100 artículos de higiene personal, 10 bolsas de ropa para hombre y 200 platillos de comida, beneficiando a 103 adultos mayores y 45 adultos en proceso de rehabilitación.

Finalmente, como parte de su compromiso con la educación, se donaron kits de material deportivo a escuelas públicas de nivel básico, beneficiando a más de 1,500 niños de instituciones locales como Juan Esquivel Espinoza, General Leandro Valle, Adolfo López Mateos y Feliciana Álvarez Solís.

$!Emanuel Cerda, gerente de Recursos Humanos de Tupy. FOTO: CORTESÍA
Emanuel Cerda, gerente de Recursos Humanos de Tupy. FOTO: CORTESÍA

“Las iniciativas que realizan nuestros colaboradores reflejan la esencia de Tupy: una empresa que valora la empatía, el compromiso y la colaboración como pilares de su cultura. Cada acción solidaria de los Transformadores Tupy demuestra que juntos podemos generar un impacto positivo y duradero en nuestra comunidad”, destacó Emanuel Cerda, gerente de Recursos Humanos de Tupy.

Con estas acciones, Tupy refrenda su convicción de que el desarrollo social se construye a partir de la colaboración y la empatía. La empresa continuará impulsando iniciativas que fortalezcan a las comunidades, fomentando una cultura de responsabilidad social y un genuino compromiso con el bienestar colectivo.

Temas


apoyos sociales

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Tupy

true

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

true

POLITICÓN: Acusa a empresas de hemodiálisis de estar presuntamente detrás de protestas contra el IMSS
Trabajadores de Coahuila afectados por la pérdida de empleos en el sector maquilador durante 2025.

Coahuila pierde más de 11 mil empleos en el sector maquilador, según el Inegi
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
El relanzamiento panista en Coahuila

El relanzamiento panista en Coahuila
true

Mientras la 4T avanza en la destrucción, el PAN voltea al pasado
true

T-MEC y aguas binacionales: ¿viene una situación imposible?