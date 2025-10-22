Impulsa Tupy acciones solidarias para apoyar a quienes más lo necesitan

Durante septiembre, Tupy reafirmó su compromiso con la comunidad a través de diversas iniciativas sociales encabezadas por su grupo de voluntariado Transformadores Tupy, integrado por colaboradores que dedican tiempo, energía y recursos para mejorar las condiciones de vida de niños, adultos mayores y comunidades vulnerables. Su trabajo refleja el espíritu solidario y el compromiso que distinguen la cultura de Tupy. A lo largo del mes, los Transformadores Tupy realizaron actividades de recaudación, donación y acompañamiento que beneficiaron a más de 1,600 personas. Estas acciones incluyeron apoyos económicos, artículos de limpieza y de higiene personal, ropa, alimentos y material deportivo, fortaleciendo la solidaridad y el sentido de comunidad dentro y fuera de la empresa.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el apoyo a la Casa Hogar Puro Corazón, que atiende a 16 niños en situación de abandono y recibió una contribución de 20,000 pesos recaudados. Asimismo, el equipo de voluntarios visitó el Asilo Asistencia y Ropero del Pobre A.C., donde entregaron más de 400 artículos de limpieza, 100 artículos de higiene personal, 10 bolsas de ropa para hombre y 200 platillos de comida, beneficiando a 103 adultos mayores y 45 adultos en proceso de rehabilitación. Finalmente, como parte de su compromiso con la educación, se donaron kits de material deportivo a escuelas públicas de nivel básico, beneficiando a más de 1,500 niños de instituciones locales como Juan Esquivel Espinoza, General Leandro Valle, Adolfo López Mateos y Feliciana Álvarez Solís.

“Las iniciativas que realizan nuestros colaboradores reflejan la esencia de Tupy: una empresa que valora la empatía, el compromiso y la colaboración como pilares de su cultura. Cada acción solidaria de los Transformadores Tupy demuestra que juntos podemos generar un impacto positivo y duradero en nuestra comunidad”, destacó Emanuel Cerda, gerente de Recursos Humanos de Tupy. Con estas acciones, Tupy refrenda su convicción de que el desarrollo social se construye a partir de la colaboración y la empatía. La empresa continuará impulsando iniciativas que fortalezcan a las comunidades, fomentando una cultura de responsabilidad social y un genuino compromiso con el bienestar colectivo.