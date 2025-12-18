¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’

Las vacaciones decembrinas arrancan este fin de semana y, aunque para muchos es tiempo de descanso, en Saltillo todavía hay diversas opciones para sumar actividades culturales, musicales y de entretenimiento a los planes de estos días, que van desde exposiciones y conciertos tributo hasta un esperado estreno cinematográfico.

ACTIVIDADES EN VILLAMAGIA Con la instalación de Villamagia en la Plaza de Armas, se incluye también una agenda de actividades culturales organizadas por diversas instituciones de la ciudad. El viernes 19 de diciembre, a las 18:00 horas, se presentarán integrantes del Centro de Estudios Dancísticos. Ese mismo día, a las 19:00 horas, subirán al escenario miembros de la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila con el espectáculo ‘Navidad Mexicana’. Como cada fin de semana, el personaje de Santa Claus estará disponible para convivir con el público y tomarse la fotografía del recuerdo a partir de las 18:00 horas durante todo el fin de semana.

EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA Y ACERVO CULTURAL Bajo el título ‘El bosque a través de mis ojos’, el artista Mario Alberto Monjaraz inauguró una exposición fotográfica realizada a partir de sus viajes por la Sierra Madre Oriental. El trabajo del fotógrafo puede apreciarse en el Centro Cultural Casa Purcell, en la sala 5, con acceso gratuito. Asimismo, la muestra ‘Interludio hibernal’ abrió sus puertas esta semana con una significativa selección de obra pictórica, grabado, escultura y técnicas mixtas pertenecientes al patrimonio del estado, también disponible en el mismo recinto. De acuerdo con los organizadores, la exposición está compuesta por pinturas, aguatintas, aguafuertes, esculturas en cerámica y acero, así como técnicas mixtas y expandidas, en un recorrido que va de lo realista a lo abstracto y experimental. El acceso es gratuito.

TRIBUTO A PARAMORE Este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo Paramore Experience, un popular tributo a la banda estadounidense, a las 21:00 horas. La música estará a cargo del grupo regiomontano Moorelo y el evento se realizará en el Beer Therapy, ubicado al norte de Saltillo, en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño #1905, local 8. Los boletos están disponibles en passline.com con un costo de 150 pesos.