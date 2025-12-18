¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’

Israel García
Aunque el ritmo de actividades disminuye en diciembre, aún hay opciones para aprovechar el inicio de las vacaciones escolares antes de las celebraciones familiares

Show
/ 18 diciembre 2025
Las vacaciones decembrinas arrancan este fin de semana y, aunque para muchos es tiempo de descanso, en Saltillo todavía hay diversas opciones para sumar actividades culturales, musicales y de entretenimiento a los planes de estos días, que van desde exposiciones y conciertos tributo hasta un esperado estreno cinematográfico.

ACTIVIDADES EN VILLAMAGIA

Con la instalación de Villamagia en la Plaza de Armas, se incluye también una agenda de actividades culturales organizadas por diversas instituciones de la ciudad. El viernes 19 de diciembre, a las 18:00 horas, se presentarán integrantes del Centro de Estudios Dancísticos. Ese mismo día, a las 19:00 horas, subirán al escenario miembros de la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila con el espectáculo ‘Navidad Mexicana’.

Como cada fin de semana, el personaje de Santa Claus estará disponible para convivir con el público y tomarse la fotografía del recuerdo a partir de las 18:00 horas durante todo el fin de semana.

$!El acceso a la exposición fotográfica y a la muestra del Acervo Cultural no tiene costo.
El acceso a la exposición fotográfica y a la muestra del Acervo Cultural no tiene costo. FOTO: ARCHIVO

EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA Y ACERVO CULTURAL

Bajo el título ‘El bosque a través de mis ojos’, el artista Mario Alberto Monjaraz inauguró una exposición fotográfica realizada a partir de sus viajes por la Sierra Madre Oriental. El trabajo del fotógrafo puede apreciarse en el Centro Cultural Casa Purcell, en la sala 5, con acceso gratuito.

Asimismo, la muestra ‘Interludio hibernal’ abrió sus puertas esta semana con una significativa selección de obra pictórica, grabado, escultura y técnicas mixtas pertenecientes al patrimonio del estado, también disponible en el mismo recinto.

De acuerdo con los organizadores, la exposición está compuesta por pinturas, aguatintas, aguafuertes, esculturas en cerámica y acero, así como técnicas mixtas y expandidas, en un recorrido que va de lo realista a lo abstracto y experimental. El acceso es gratuito.

TRIBUTO A PARAMORE

Este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo Paramore Experience, un popular tributo a la banda estadounidense, a las 21:00 horas.

La música estará a cargo del grupo regiomontano Moorelo y el evento se realizará en el Beer Therapy, ubicado al norte de Saltillo, en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño #1905, local 8. Los boletos están disponibles en passline.com con un costo de 150 pesos.

ESTRENO EN CINES DE ‘AVATAR: FUEGO Y CENIZAS’

A partir de este jueves 18 de diciembre llegará a los cines ‘Avatar: Fuego y Cenizas’, la más reciente película dirigida por James Cameron, con la que busca mantener vigente la exitosa saga iniciada en 2009.

Esta tercera entrega destaca no sólo por su despliegue visual y elenco, sino por su duración superior a las tres horas. La historia regresa a Pandora con una aventura inmersiva protagonizada por el marine convertido en líder Na’vi, Jake Sully, la guerrera Neytiri y la familia Sully.

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

