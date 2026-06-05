Se suma MUDE con descuentos para quienes voten este domingo

El Museo del Desierto (MUDE) en Saltillo se sumará a las promociones dirigidas a las y los ciudadanos que participen en la jornada electoral de este domingo, al ofrecer una tarifa preferencial a quienes acrediten haber emitido su voto.

De acuerdo con información proporcionada por el museo, las personas que acudan a las urnas para elegir diputaciones locales podrán acceder con tarifa infantil de 160 pesos, en lugar del costo regular de 245 pesos.