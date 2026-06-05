Se suma MUDE con descuentos para quienes voten este domingo

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Saltillo
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    Se suma MUDE con descuentos para quienes voten este domingo
    Ubicado en el Parque Las Maravillas, el MUDE es uno de los principales espacios de divulgación científica de la región con recorridos sobre historia natural y biodiversidad. HÉCTOR GARCÍA

Los visitantes que acrediten haber participado en la elección podrán ingresar con tarifa preferencial este domingo

El Museo del Desierto (MUDE) en Saltillo se sumará a las promociones dirigidas a las y los ciudadanos que participen en la jornada electoral de este domingo, al ofrecer una tarifa preferencial a quienes acrediten haber emitido su voto.

De acuerdo con información proporcionada por el museo, las personas que acudan a las urnas para elegir diputaciones locales podrán acceder con tarifa infantil de 160 pesos, en lugar del costo regular de 245 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/comercios-de-la-region-sureste-ofreceran-descuentos-a-ciudadanos-que-voten-este-domingo-MH21158334

Para obtener el beneficio, los visitantes deberán presentar en taquilla su credencial para votar y mostrar el dedo pulgar marcado con tinta indeleble como comprobante de participación en la elección.

El MUDE informó que esta dinámica se ha implementado en otros procesos electorales con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y reconocer a quienes ejercen su derecho al voto.

La promoción será válida únicamente el domingo 7 de junio y aplicará para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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