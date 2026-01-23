Saltillo será sede de la 2026 Hyundai Archery World Cup Final para septiembre

/ 23 enero 2026
    Saltillo será sede de la 2026 Hyundai Archery World Cup Final para septiembre
    Saltillo recibirá a la élite mundial del tiro con arco al ser sede de la 2026 Hyundai Archery World Cup Final, programada para septiembre. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA MX

La capital de Coahuila albergará la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco durante el segundo semestre del año, punto clave para el desarrollo internacional de la disciplina

Gabriel Ramos, presidente de World Archery México, confirmó que Saltillo será sede de la Hyundai Archery World Cup Final 2026, una noticia de gran relevancia para el estado de Coahuila y para el crecimiento del tiro con arco a nivel internacional.

El dirigente detalló que la sede ya se encuentra oficialmente confirmada dentro del calendario de la Federación y precisó que la competencia se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2026. No obstante, señaló que por el momento no se darán a conocer más detalles relacionados con horarios, sedes específicas o aspectos logísticos del evento.

“Ya está en la página oficial; ha sido un gran esfuerzo, lógicamente, por parte de Romel Pacheco. No quisiera profundizar en el tema. Es una buena noticia para Coahuila y para Saltillo; en su momento ellos lo anunciarán”, expresó Ramos.

$!La información preliminar del torneo ya aparece en la página oficial de World Archery.
La información preliminar del torneo ya aparece en la página oficial de World Archery. FOTO: WORLD ARCHERY

Asimismo, indicó que toda la información correspondiente será presentada de manera formal en una rueda de prensa, en la que se explicarán los tiempos, la organización y las características de la competencia conforme avance la planeación del evento.

Ramos destacó que este anuncio refleja el compromiso de World Archery México con Coahuila y particularmente con Saltillo, al considerar al estado como un punto estratégico para la realización de eventos de alto nivel en el tiro con arco internacional.

