Saltillo será sede de la 2026 Hyundai Archery World Cup Final para septiembre

Gabriel Ramos, presidente de World Archery México, confirmó que Saltillo será sede de la Hyundai Archery World Cup Final 2026, una noticia de gran relevancia para el estado de Coahuila y para el crecimiento del tiro con arco a nivel internacional.

El dirigente detalló que la sede ya se encuentra oficialmente confirmada dentro del calendario de la Federación y precisó que la competencia se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2026. No obstante, señaló que por el momento no se darán a conocer más detalles relacionados con horarios, sedes específicas o aspectos logísticos del evento.

“Ya está en la página oficial; ha sido un gran esfuerzo, lógicamente, por parte de Romel Pacheco. No quisiera profundizar en el tema. Es una buena noticia para Coahuila y para Saltillo; en su momento ellos lo anunciarán”, expresó Ramos.