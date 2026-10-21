Impulsan foro federalista en Coahuila desde el Senado

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Saltillo
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    Impulsan foro federalista en Coahuila desde el Senado
    El senador coahuilense Gabriel Elizondo Pérez encabezó la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Federalismo del Senado de la República. CORTESÍA

La Comisión de Federalismo aprobó organizar un encuentro con gobernadores, alcaldes y legisladores; también prevé un homenaje a Miguel Ramos Arizpe

La Comisión de Federalismo del Senado de la República aprobó la realización de un foro en Coahuila con la participación de gobernadores, alcaldes y legisladores, con el propósito de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno e intercambiar experiencias y buenas prácticas.

El senador coahuilense, Gabriel Elizondo Pérez, presidente de la comisión, encabezó la cuarta reunión ordinaria, en la que destacó la importancia del diálogo y los acuerdos para impulsar acciones conjuntas en beneficio de la población. La fecha del encuentro aún está pendiente de definirse.

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“Aquí no hay distinción de colores ni sabores; aquí está primero nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos”, expresó el legislador, al señalar que el federalismo requiere trabajo en equipo y colaboración entre las autoridades.

Durante la sesión también se abordó el informe anual de actividades de la comisión, como parte de los asuntos relacionados con el trabajo legislativo en esta materia.

BUSCAN INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS ENTRE GOBIERNOS

El foro federalista previsto en Coahuila buscará generar un espacio de diálogo entre representantes de los gobiernos estatales y municipales, así como integrantes del Poder Legislativo, para compartir propuestas y experiencias sobre la coordinación institucional.

La intención, de acuerdo con lo expuesto durante la reunión, es sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y promover prácticas que contribuyan a mejorar la atención de las necesidades ciudadanas.

$!La comisión aprobó organizar un foro en Coahuila con la participación de gobernadores, alcaldes y legisladores; la fecha está pendiente de definirse.
La comisión aprobó organizar un foro en Coahuila con la participación de gobernadores, alcaldes y legisladores; la fecha está pendiente de definirse. CORTESÍA

Elizondo Pérez sostuvo que el fortalecimiento del federalismo debe partir de la construcción de acuerdos, más allá de las diferencias políticas, para atender los retos de las comunidades.

INSCRIBIRÁN EN LETRAS DE ORO A MIGUEL RAMOS ARIZPE

Otro de los acuerdos anunciados fue rendir homenaje a Miguel Ramos Arizpe, reconocido como el Padre del Federalismo Mexicano, mediante la inscripción de su nombre con letras de oro en el Muro de Honor del Senado de la República.

El reconocimiento se realizará en una sesión solemne y busca destacar la aportación histórica del político coahuilense a la construcción del sistema federal mexicano.

$!Durante la reunión se destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno mediante el diálogo y los acuerdos
Durante la reunión se destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno mediante el diálogo y los acuerdos CORTESÍA

“Rendir homenaje a Miguel Ramos Arizpe es reconocer la evolución histórica del federalismo mexicano y refrendar la importancia de mantener viva una de las bases fundamentales de la República”, señaló el senador.

La iniciativa se enmarca en las acciones de la comisión para reconocer los antecedentes históricos del federalismo y promover el diálogo sobre su importancia en la organización política del país.

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