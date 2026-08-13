IMSS Saltillo ofrecerá cursos gratuitos para aprender a manejar el duelo

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    IMSS Saltillo ofrecerá cursos gratuitos para aprender a manejar el duelo
    El centro de seguridad social IMSS Saltillo abrió la invitación para asistir el curso gratuito Manejo de Duelos. ARCHIVO

Las capacitaciones abordarán conceptos y estrategias que pueden ayudar a reconocer emociones y buscar apoyo oportunamente

Afrontar una pérdida puede convertirse en un proceso difícil de manejar sin acompañamiento, por lo que el centro de seguridad social del IMSS en Saltillo abrió la convocatoria para participar en el curso gratuito “Manejo de duelos”.

La actividad busca ofrecer herramientas para comprender qué ocurre durante un proceso de duelo, reconocer las emociones que pueden aparecer y conocer estrategias que permitan enfrentar una pérdida de manera gradual. El enfoque no se limita al fallecimiento de una persona, pues el duelo también puede presentarse ante separaciones, enfermedades, cambios importantes o la pérdida de otras figuras significativas.

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Especialistas en el tema señalan que cada persona vive el duelo de manera distinta y que no existe un periodo único para atravesarlo. Por ello, aprender a identificar las propias emociones y reconocer cuándo es necesario buscar apoyo puede ayudar a evitar que el sufrimiento se prolongue o se complique.

El contenido anunciado por el IMSS contempla el conocimiento del duelo, sus diferentes etapas y herramientas prácticas para transitarlo. La intención es que los participantes puedan comprender mejor sus reacciones emocionales y encontrar recursos para afrontar una etapa que forma parte de distintas experiencias de vida.

$!El Centro de Seguridad Social del IMSS, de Saltillo, impartirá un espacio para conocer las etapas y emociones relacionadas con las pérdidas.
El Centro de Seguridad Social del IMSS, de Saltillo, impartirá un espacio para conocer las etapas y emociones relacionadas con las pérdidas. CORTESÍA

El IMSS mantiene los centros de seguridad social como espacios donde la población puede acceder a actividades orientadas al bienestar físico, emocional, cultural y social. El instituto también ha promovido acciones relacionadas con salud mental y prevención, además de actividades educativas y recreativas.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en adquirir herramientas para afrontar pérdidas y comprender mejor este proceso. La inscripción es gratuita y los interesados deberán acudir o comunicarse con el Centro de Seguridad Social Saltillo para conocer fechas, horarios y requisitos disponibles.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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