Inaugura UAdeC congreso sobre los retos y perspectivas de la justicia en México

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Jurisprudencia, inauguró el Congreso Internacional “Retos y Perspectivas de la Justicia en México a partir de la Reforma”, un espacio académico que reúne a destacados especialistas nacionales e internacionales para analizar los desafíos, avances y proyecciones del sistema judicial mexicano tras las reformas implementadas en los últimos años.

El evento, celebrado en el Auditorio “Antonio Guerra y Castellanos”, contó con la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Griselda Elizalde Castellanos; el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola; y el presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, Francisco Morales Olvera.

TE PUEDE INTERESAR: Inaugura UAdeC Seminario Regional ‘Acceso a la Justicia para Mujeres y Niñas’

También asistieron el ex senador de las Cortes Generales del Reino de España y catedrático emérito de la Universidad de Alicante, José Asensi Sabater; el consejero jurídico del Ejecutivo, Juan Pablo Alvarado Cepeda; la líder del Cuerpo Académico de la Facultad de Jurisprudencia, María del Carmen Galván Tello; el jefe de Gobierno y Proyectos Estratégicos de Saltillo, César Iván Moreno Aguirre; y el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Roberto De Figueiredo Caldas, además de docentes y especialistas del plantel.

En su mensaje inaugural, el rector Octavio Pimentel Martínez subrayó la importancia de la reflexión crítica y el debate informado dentro de la formación jurídica.

“Reflexionar y participar con apertura es fundamental en la educación jurídica. Este foro reúne voces internacionales para debatir y escuchar los retos y perspectivas de la justicia contemporánea. En un mundo globalizado, la justicia no reconoce fronteras”, afirmó.

El rector invitó a la comunidad universitaria a trabajar en unidad por una sociedad más justa, destacando que este tipo de congresos fortalecen la visión global y el compromiso social de los futuros profesionistas del Derecho.

Por su parte, el presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, Francisco Morales Olvera, celebró la realización del congreso y reconoció al director de la Facultad, Alfonso Yáñez Arreola, por fomentar espacios de aprendizaje que permiten a los estudiantes acercarse a las dinámicas internacionales del derecho contemporáneo.

La magistrada Griselda Elizalde Castellanos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, destacó la relevancia de generar foros de análisis y diálogo sobre la reforma judicial. Afirmó que es importante construir espacios que sirvan para reflexionar y compartir visiones sobre los cambios en la justicia

A su vez, el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, resaltó que el plantel es una institución sin fronteras, al abrir sus puertas a expertos de diferentes países para compartir conocimientos y fortalecer la globalización del pensamiento jurídico.

En la misma línea, María del Carmen Galván Tello, líder del Cuerpo Académico de la Facultad, señaló que este congreso aborda un tema de vital importancia como la reforma judicial, mediante mesas de trabajo y conferencias magistrales que permiten analizar con profundidad los efectos y retos del nuevo marco jurídico mexicano.

Las conferencias inaugurales estuvieron a cargo de destacados juristas internacionales: El Dr. José Asensi Sabater, ex senador y catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, quien impartió la ponencia “La jurisdicción en la democracia constitucional”; el Dr. Patricio Pazmiño Freire, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien abordó la vinculación entre las cortes nacionales e internacionales; y el Dr. José Ángel Camisón Yagüe, catedrático de Derecho Constitucional y director de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de Alicante, junto con la Magistrada Griselda Elizalde Castellanos, quien impartió un Taller de Litigación Oral.

TE PUEDE INTERESAR: Invita UAdeC al Festival ‘Mortemia: El Terror se Proyecta Aquí’ para celebrar el arte, el cine y la creatividad

Las actividades continuarán el miércoles 22 de octubre, con la participación del Dr. Santiago Carretero Sánchez, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, con la ponencia “Humanismo tecnológico y justicia predictiva: intentos y problemas del futuro”.

Asimismo, intervendrá el Mtro. Sebastián Giraldo Henao, académico colombiano, con la conferencia “De dónde emana la legitimidad del Poder Judicial. Análisis de la reforma desde la teoría constitucional”, y el Dr. Roberto De Figueiredo Caldas, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien cerrará el encuentro con una reflexión sobre los desafíos éticos y humanos del derecho internacional contemporáneo.