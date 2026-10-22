Inauguran la sexta edición del festival “Paso de la Mariposa Monarca” en el Centro Histórico de Saltillo
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El Callejón Santos Rojo y las plazas del primer cuadro se llenaron de catrinas, alebrijes y cempasúchil; el montaje requirió un año de trabajo de más de 40 voluntarios
El centro histórico de Saltillo se vistió de fiesta con la inauguración de la sexta edición del festival “Paso de la Mariposa Monarca”, que da inicio a las actividades de Ánimas del Desierto. El tradicional corte de listón se realizó a las 19:12 horas, dando paso al recorrido público.
Las intervenciones artísticas transforman el Callejón Santos Rojo, la Plaza de Armas, Paseo Capital, la Plaza Nueva Tlaxcala y los muros del Palacio de Gobierno. Cientos de familias y visitantes recorren las calles para admirar figuras de calaveras saraperas, catrinas, alebrijes, cráneos monumentales, miles de flores de cempasúchil y réplicas de mariposas monarca.
Entre las principales atracciones destaca el santuario de la mariposa monarca, instalado en el Callejón Santos Rojo, así como una gran ofrenda de muertos dedicada a la pintora mexicana María Izquierdo.
Esta celebración entrelaza la festividad del Día de Muertos con la conservación ambiental, al coincidir con la migración de la mariposa desde Canadá y Estados Unidos hacia el centro de México, un fenómeno que evoca el retorno de las almas de los seres queridos.
A la par del valor simbólico, organismos como Profauna, mediante el programa Correo Real, promueven acciones para concienciar sobre la protección del entorno y garantizar un trayecto seguro para la especie.
El festival es impulsado por la plataforma cultural Ruma: Arte y Comunidad, dirigida por Nicté Ruiz Magaña, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura, encabezado por Mabel Garza Blackaller, y la Secretaría de Cultura de Coahuila.
Ruiz Magaña destacó que el montaje es fruto del trabajo voluntario de más de 40 personas durante un año. El alcalde Javier Díaz González y la secretaria de Cultura estatal, Leticia Rodarte Rangel, señalaron que apropiarse del espacio público con arte fortalece el tejido social e impulsa el turismo.
El festival permanecerá abierto al público en general, invitando a las familias a recorrer las calles intervenidas y celebrar el Día de Muertos.