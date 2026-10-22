Saltillo mantendrá alta actividad turística y de eventos en el cierre de año e inicio de 2025: OCV

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    Saltillo mantendrá alta actividad turística y de eventos en el cierre de año e inicio de 2025: OCV
    La agenda turística de Saltillo incluye festivales de temporada, encuentros deportivos y congresos nacionales e internacionales. ARCHIVO

La OCV Saltillo destacó que festivales, torneos deportivos y congresos han contribuido a la actividad turística de la Región Sureste, mientras se prepara una agenda de eventos y mejoras en la conectividad aérea

La región Sureste de Coahuila registra una intensa actividad turística e impulsará una variada agenda de eventos temáticos, deportivos y de negocios para el cierre del año y el primer semestre de 2025, según informó la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo.

Raúl Rodarte, director de la OCV Saltillo, destacó que, tras el arranque de la convención nacional de Canacintra y encuentros religiosos en octubre, la ciudad se prepara para actividades de Día de Muertos y Halloween, tales como el altar monumental en el Parque Maravillas y en las escalinatas del centro, el desfile de Xantolo, Spooky Town y el Festival de Brujas en la Hacienda El Mimbre.

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“El sector turístico y el tema de los eventos vinieron a ayudar a la región durante el primer semestre, compensando una situación complicada que veníamos viendo desde agosto del año pasado en el sector de negocios e industrial”, explicó Raúl Rodarte, director de la OCV Saltillo.

El directivo señaló que eventos masivos de gran impacto, como el Festival del Rodeo, han posicionado favorablemente a la capital coahuilense para atraer nuevos congresos nacionales e internacionales. Entre los compromisos confirmados destacan un congreso de recursos humanos, torneos estudiantiles de básquetbol y una reunión nacional de motociclistas prevista para diciembre.

Para el próximo año, la OCV proyecta un calendario robusto que incluye la convención del Premio Nobel de la Paz en noviembre de 2025, un congreso del clúster automotriz en marzo y el Congreso Nacional de Geriatría en agosto, tras recibir la estafeta en Boca del Río, Veracruz.

Rodarte enfatizó que este dinamismo ha ido de la mano con la mejora en la conectividad aérea de la ciudad, destacando el incremento de frecuencias semanales de Viva Aerobus hacia la Ciudad de México y la próxima apertura de la ruta directa Saltillo-Guadalajara a partir de diciembre.

“Todo esto son muy buenas noticias que van a ir sumando, y que nosotros, desde la promoción y la organización de eventos, seguiremos fortaleciendo para consolidar el catálogo de servicios de nuestro destino”, concluyó el titular del organismo promotor.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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