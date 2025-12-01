Inauguran quirófano veterinario en el Centro de Bienestar Animal de Saltillo

En cumplimiento con su compromiso por la protección animal, el Gobierno de Saltillo formalizó la apertura de un nuevo quirófano y la rehabilitación integral del Centro de Bienestar Animal. Este proyecto busca modernizar la infraestructura y profundizar la visión de una sociedad más responsable y humana con los seres de compañía. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’

El Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, asistió en representación del alcalde Javier Díaz, destacando que esta inversión cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Moreno Aguirre enfatizó que el nuevo quirófano va más allá de la mejora en infraestructura: “representa salud, prevención y un trato digno para los seres sintientes de Saltillo.” El objetivo primordial es reducir la reproducción no controlada, prevenir enfermedades y robustecer los programas de adopción, ofreciendo servicios veterinarios más seguros y eficientes a la comunidad. Durante la ceremonia, el Jefe de Gabinete subrayó que estas obras son parte de una estrategia integral que posiciona a Saltillo como una ciudad de vanguardia en el cuidado animal. Recordó que, recientemente, el Cabildo municipal aprobó reformas para endurecer las sanciones contra quienes maltraten o abandonen a las mascotas, reflejando el sentir de una sociedad que demanda respeto hacia la vida animal.

Acompañado por el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, y por representantes de asociaciones protectoras, rescatistas y veterinarios voluntarios, Moreno Aguirre reconoció su labor incansable como el motor y la conciencia del esfuerzo municipal. “Vamos a seguir fortaleciendo juntos la infraestructura, la capacitación del personal y las campañas de adopción, esterilización y educación”, afirmó, invitando a la ciudadanía a sumarse a la adopción responsable y a la tenencia consciente.