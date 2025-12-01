Inauguran quirófano veterinario en el Centro de Bienestar Animal de Saltillo

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Inauguran quirófano veterinario en el Centro de Bienestar Animal de Saltillo
    El nuevo quirófano permitirá ofrecer servicios más rápidos y seguros de esterilización. FOTO: CORTESÍA

Esta acción busca reducir la reproducción no controlada y fomentar la adopción responsable

En cumplimiento con su compromiso por la protección animal, el Gobierno de Saltillo formalizó la apertura de un nuevo quirófano y la rehabilitación integral del Centro de Bienestar Animal. Este proyecto busca modernizar la infraestructura y profundizar la visión de una sociedad más responsable y humana con los seres de compañía.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’

$!El Jefe de Gabinete, César Iván Moreno, inauguró el nuevo quirófano y la rehabilitación de las instalaciones del Centro de Bienestar Animal en representación del alcalde Javier Díaz.
El Jefe de Gabinete, César Iván Moreno, inauguró el nuevo quirófano y la rehabilitación de las instalaciones del Centro de Bienestar Animal en representación del alcalde Javier Díaz. FOTO: CORTESÍA

El Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, asistió en representación del alcalde Javier Díaz, destacando que esta inversión cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Moreno Aguirre enfatizó que el nuevo quirófano va más allá de la mejora en infraestructura: “representa salud, prevención y un trato digno para los seres sintientes de Saltillo.” El objetivo primordial es reducir la reproducción no controlada, prevenir enfermedades y robustecer los programas de adopción, ofreciendo servicios veterinarios más seguros y eficientes a la comunidad.

Durante la ceremonia, el Jefe de Gabinete subrayó que estas obras son parte de una estrategia integral que posiciona a Saltillo como una ciudad de vanguardia en el cuidado animal. Recordó que, recientemente, el Cabildo municipal aprobó reformas para endurecer las sanciones contra quienes maltraten o abandonen a las mascotas, reflejando el sentir de una sociedad que demanda respeto hacia la vida animal.

$!El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, reafirmó el compromiso de trabajar en equipo con la sociedad.
El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, reafirmó el compromiso de trabajar en equipo con la sociedad. FOTO: CORTESÍA

Acompañado por el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, y por representantes de asociaciones protectoras, rescatistas y veterinarios voluntarios, Moreno Aguirre reconoció su labor incansable como el motor y la conciencia del esfuerzo municipal. “Vamos a seguir fortaleciendo juntos la infraestructura, la capacitación del personal y las campañas de adopción, esterilización y educación”, afirmó, invitando a la ciudadanía a sumarse a la adopción responsable y a la tenencia consciente.

$!Isabella Sofía Valdés, adoptante de un perrito, afirmó que el nuevo quirófano representa “segundas oportunidades” para más mascotas.
Isabella Sofía Valdés, adoptante de un perrito, afirmó que el nuevo quirófano representa “segundas oportunidades” para más mascotas. FOTO: CORTESÍA

La relevancia de estos nuevos espacios fue ilustrada por Isabella Sofía Valdés Perales, una joven que adoptó a un perrito llamado “Toño” en el mismo centro. Valdés Perales agradeció la rehabilitación y el nuevo quirófano, señalando que “significa que más perritos y gatitos tendrán una segunda oportunidad, así como Toño la tuvo conmigo.”

Como muestra del compromiso artístico y social, la muralista Valeria Yamileth Mata Sandoval contribuyó al proyecto con una obra en la entrada del Centro, buscando incentivar la adopción entre la población. El director Olache Valdés concluyó que, siguiendo la instrucción del alcalde Díaz, el trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno es esencial para garantizar mejores condiciones de vida y una atención veterinaria digna a los seres sintientes de la ciudad.

Temas


Adopción
Adopción De Mascotas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La obra ferroviaria conectará Derramadero con Santa Catarina, generando miles de empleos.

Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
true

Los retos de Manolo Jiménez: 2025-2029
Restaurantes afinan detalles para los paquetes especiales de fin de año y celebraciones de Año Nuevo.

Fiestas decembrinas dejarán derrama de 250 mdp en el Sureste de Coahuila: Canirac
Exfiscal Gertz: Estrategia política

Exfiscal Gertz: Estrategia política
FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’
(Arriba i y d.), Steve Witkoff principal autor del plan de Paz para Ucrania y Donald Trump mandatario estadounidense. (Abajo iy d.) Volodímir Zelenski presidente ucraniano y su homólogo Vladímir Putin.

La diplomacia clientelista de Trump

true

Se puede decir... Que México no ‘crece’
true

Se puede decir... Que el miedo no anda en ‘burro’