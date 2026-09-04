Inauguran TlaquepArte en Saltillo con productos de 17 países

Con la participación de artesanos provenientes de 17 países y 25 estados de la República, este viernes fue inaugurada por primera vez en Saltillo la Exposición Internacional de Artesanía, Joyería y Decoración TlaquepArte, que permanecerá abierta al público hasta el lunes 7 de septiembre en las instalaciones de Canacintra.

Durante el acto inaugural, Martha Moncada Zertuche, subdirectora de Turismo del Gobierno de Coahuila, destacó que el encuentro representa una oportunidad de intercambio cultural y también de generación de actividad económica para la ciudad.

“Esto al final es turismo”, señaló, al destacar la presencia de expositores de África, Colombia y distintas regiones de México. Añadió que quienes participan en la exposición también realizan una derrama económica en Saltillo durante su estancia.

En la ceremonia también estuvieron presentes María de Jesús Martínez López, segunda regidora, en representación del alcalde Javier Díaz González, y Marta Dariela Hernández, coordinadora Jurídica de la Dirección de Gobierno de Saltillo, en representación de Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo. Por su parte, Martínez López agradeció al comité organizador por elegir a Saltillo como sede de TlaquepArte. La funcionaria destacó que durante los cuatro días de exposición se espera recibir a más de 20 mil visitantes y contar con alrededor de 150 expositores, lo que, dijo, beneficiará a negocios locales y permitirá proyectar a Saltillo como una ciudad abierta al intercambio cultural y comercial.

Carlos Maytorena Martínez Negrete, presidente del comité organizador, agradeció el respaldo del Gobierno de Coahuila, el Ayuntamiento de Saltillo y Canacintra para concretar la llegada de la exposición, así como el apoyo de los medios de comunicación para su difusión. Además resaltó que los expositores llegaron a Saltillo con productos provenientes de distintas partes del mundo, pero puso especial énfasis en la artesanía mexicana, con piezas como árboles de la vida, cajas de Olinalá, textiles de Chiapas y Oaxaca, y alebrijes. En entrevista, Maytorena Martínez Negrete explicó que TlaquepArte nació en 1997 en Tlaquepaque, Jalisco, inicialmente como una exposición latinoamericana, y con el paso de los años se convirtió en un encuentro internacional.

El próximo año cumplirá 30 años de trayectoria. La exposición ha recorrido distintas ciudades de México y Estados Unidos, y Saltillo se suma a sus sedes. De acuerdo con Maytorena Martínez Negrete, la organización tenía tiempo buscando llegar a la capital coahuilense, a la que consideró un mercado con potencial por su actividad económica, seguridad y la valoración que existe hacia el arte y las artesanías.

La muestra reúne productos de México, América Latina, Europa, Asia y África, entre ellos alimentos, textiles, joyería, artículos de decoración y piezas artesanales. El organizador destacó que el encuentro permite al visitante conocer productos de otras culturas sin tener que viajar a sus lugares de origen.

TlaquepArte permanecerá abierta hasta el lunes 7 de septiembre, en Canacintra Saltillo, ubicada en bulevar Vito Alessio Robles #2888, colonia Nazario Ortiz Garza. El horario será de 10:00 a 21:00 horas y la entrada es gratuita.

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