Inauguran TlaquepArte en Saltillo con productos de 17 países

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    Inauguran TlaquepArte en Saltillo con productos de 17 países
    Saltillenses comenzaron a recorrer los pasillos de Canacintra para conocer la oferta artesanal de los 150 expositores en TlaquepArte. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ

Más de 150 expositores nacionales e internacionales de joyería, textiles y gastronomía participan en la exposición

Con la participación de artesanos provenientes de 17 países y 25 estados de la República, este viernes fue inaugurada por primera vez en Saltillo la Exposición Internacional de Artesanía, Joyería y Decoración TlaquepArte, que permanecerá abierta al público hasta el lunes 7 de septiembre en las instalaciones de Canacintra.

Durante el acto inaugural, Martha Moncada Zertuche, subdirectora de Turismo del Gobierno de Coahuila, destacó que el encuentro representa una oportunidad de intercambio cultural y también de generación de actividad económica para la ciudad.

$!Autoridades estatales, municipales y organizadores cortan el listón inaugural de la exposición TlaquepArte en Canacintra Saltillo.
Autoridades estatales, municipales y organizadores cortan el listón inaugural de la exposición TlaquepArte en Canacintra Saltillo.

“Esto al final es turismo”, señaló, al destacar la presencia de expositores de África, Colombia y distintas regiones de México. Añadió que quienes participan en la exposición también realizan una derrama económica en Saltillo durante su estancia.

$!Expositores internacionales traen a Saltillo gastronomía, arte y decoración provenientes de África, Asia, Europa y América.
Expositores internacionales traen a Saltillo gastronomía, arte y decoración provenientes de África, Asia, Europa y América.

En la ceremonia también estuvieron presentes María de Jesús Martínez López, segunda regidora, en representación del alcalde Javier Díaz González, y Marta Dariela Hernández, coordinadora Jurídica de la Dirección de Gobierno de Saltillo, en representación de Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo.

Por su parte, Martínez López agradeció al comité organizador por elegir a Saltillo como sede de TlaquepArte. La funcionaria destacó que durante los cuatro días de exposición se espera recibir a más de 20 mil visitantes y contar con alrededor de 150 expositores, lo que, dijo, beneficiará a negocios locales y permitirá proyectar a Saltillo como una ciudad abierta al intercambio cultural y comercial.

$!Piezas de joyería, textiles de Oaxaca y cajas de Olinalá forman parte de la oferta cultural en Canacintra Saltillo.
Piezas de joyería, textiles de Oaxaca y cajas de Olinalá forman parte de la oferta cultural en Canacintra Saltillo.

Carlos Maytorena Martínez Negrete, presidente del comité organizador, agradeció el respaldo del Gobierno de Coahuila, el Ayuntamiento de Saltillo y Canacintra para concretar la llegada de la exposición, así como el apoyo de los medios de comunicación para su difusión. Además resaltó que los expositores llegaron a Saltillo con productos provenientes de distintas partes del mundo, pero puso especial énfasis en la artesanía mexicana, con piezas como árboles de la vida, cajas de Olinalá, textiles de Chiapas y Oaxaca, y alebrijes.

En entrevista, Maytorena Martínez Negrete explicó que TlaquepArte nació en 1997 en Tlaquepaque, Jalisco, inicialmente como una exposición latinoamericana, y con el paso de los años se convirtió en un encuentro internacional.

$!Artesanos de 17 países y 25 estados mexicanos se dan cita por primera vez en la exposición TlaquepArte Saltillo.
Artesanos de 17 países y 25 estados mexicanos se dan cita por primera vez en la exposición TlaquepArte Saltillo.

El próximo año cumplirá 30 años de trayectoria. La exposición ha recorrido distintas ciudades de México y Estados Unidos, y Saltillo se suma a sus sedes. De acuerdo con Maytorena Martínez Negrete, la organización tenía tiempo buscando llegar a la capital coahuilense, a la que consideró un mercado con potencial por su actividad económica, seguridad y la valoración que existe hacia el arte y las artesanías.

$!Martha Moncada Zertuche, subdirectora de Turismo de Coahuila, en su recorrido por la exposición.
Martha Moncada Zertuche, subdirectora de Turismo de Coahuila, en su recorrido por la exposición.

La muestra reúne productos de México, América Latina, Europa, Asia y África, entre ellos alimentos, textiles, joyería, artículos de decoración y piezas artesanales. El organizador destacó que el encuentro permite al visitante conocer productos de otras culturas sin tener que viajar a sus lugares de origen.

$!La exposición TlaquepArte llega por primera vez a Saltillo.
La exposición TlaquepArte llega por primera vez a Saltillo.

TlaquepArte permanecerá abierta hasta el lunes 7 de septiembre, en Canacintra Saltillo, ubicada en bulevar Vito Alessio Robles #2888, colonia Nazario Ortiz Garza. El horario será de 10:00 a 21:00 horas y la entrada es gratuita.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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