Incendian casa en Las Isabeles, en Saltillo

Una casa abandonada ubicada en la colonia Hacienda Las Isabeles, donde presuntamente se reunía un grupo de personas para consumir bebidas alcohólicas y drogas, fue incendiada la tarde de este miércoles.

El siniestro provocó una movilización por parte de elementos de la Estación de Bomberos Sur y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El fuego amenazó con extenderse a los demás inmuebles que forman parte de un condominio de tres pisos, por lo que los cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que el incendio provocara mayores daños.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Isabel de Castilla, entre Villas de San Carlos e Isabel de Parma, en la colonia Hacienda Las Isabeles.