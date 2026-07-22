Incendian casa en Las Isabeles, en Saltillo
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Al parecer los vagos se metieron a hacer una fogata y se les salió de control
Una casa abandonada ubicada en la colonia Hacienda Las Isabeles, donde presuntamente se reunía un grupo de personas para consumir bebidas alcohólicas y drogas, fue incendiada la tarde de este miércoles.
El siniestro provocó una movilización por parte de elementos de la Estación de Bomberos Sur y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El fuego amenazó con extenderse a los demás inmuebles que forman parte de un condominio de tres pisos, por lo que los cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que el incendio provocara mayores daños.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Isabel de Castilla, entre Villas de San Carlos e Isabel de Parma, en la colonia Hacienda Las Isabeles.
De acuerdo con los primeros reportes, cinco sujetos se reunieron alrededor de las 2:30 de la tarde en el inmueble para ingerir bebidas alcohólicas y presuntamente consumir drogas. Posteriormente, dejaron encendida una fogata, la cual se salió de control y provocó que el fuego alcanzara el primer piso de la vivienda, generando una intensa columna de humo negro.
Hasta el momento, los daños materiales ocasionados al interior del domicilio no han sido cuantificados. La parte afectada deberá interponer una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones y se determine la responsabilidad por los daños ocasionados.