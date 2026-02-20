Incendio arrasa con un tejabán en Saltillo

Saltillo
/ 20 febrero 2026
    Incendio arrasa con un tejabán en Saltillo
    Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Los dueños de la casa dejaron encendida las brasas de la leña y esto originó el incendio

Un tejabán donde se acumulaban muebles, ropa y aparatos electrónicos se incendió en su totalidad durante la tarde de este viernes en la colonia Nazario S. Ortiz Garza.

Al lugar acudieron dos camiones de la Estación Norte de Bomberos para controlar la situación, la cual se prolongó durante 45 minutos. El siniestro ocurrió en el domicilio ubicado en Raymundo del Bosquez 784, entre la calle Onceava.

Según los propietarios, el incendio se originó luego de dejar encendida leña con la que calentaron agua para bañarse. Una brasa alcanzó un árbol, donde comenzó el fuego, mismo que posteriormente se extendió a un cuarto construido con madera y lámina.

En cuestión de minutos, las llamas consumieron sillones, camas, respaldos de madera, ropa y pequeños aparatos electrónicos que se encontraban en el interior. Nadie resultó herido; sin embargo, dos menores fueron atendidas por paramédicos de Bomberos al presentar una crisis nerviosa. No fue necesario trasladarlas a un hospital; únicamente fueron abordadas a una patrulla de la Policía Estatal para ser atendidas por la Unidad de Integración Familiar (UNIF).

El monto de los daños no fue cuantificado y ahora el propietario deberá remover las cenizas y los restos de los muebles afectados.

Seguridad
Última hora Saltillo

