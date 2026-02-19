Se incendia pipa con chapopote, en Ramos Arizpe

La quema de pastizales que realizaron trabajadores de una constructora se salió de control y alcanzó una pipa con más de 30 mil litros de chapopote.

Esto originó un fuerte estruendo que afectó a un total de siete vehículos, en su mayoría camiones y losas del negocio Obras y Triturados de Asfalto, ubicado dentro del ejido Mesón del Norte. Dicha comunidad rural se localiza sobre la carretera federal 57, en el tramo Santa Cruz–Ojo Caliente. Según información de las autoridades, el siniestro se inició cerca de las 5:00 de la tarde, cuando una cuadrilla de colaboradores realizó la limpieza del terreno donde se encuentran camiones y maquinaria.

Quemaron pastizales, pero los fuertes vientos provocaron que el fuego se expandiera hacia una pipa de asfalto con capacidad de 20 mil litros. El tanque se sobrecalentó y se originó una enorme columna de humo que pudo apreciarse hasta el sur de Saltillo. Esto desató la movilización de unidades municipales de Protección Civil de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, así como de bomberos del aeropuerto.

Por otra parte, un comunicado emitido por la Subsecretaría de Protección Civil del Estado (PCE) señaló que el predio se localiza a un costado de la empresa De Acero, en el municipio de Ramos Arizpe. Se precisó que no se registró ninguna explosión al interior de la empresa, como se difundió inicialmente en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por mensajes fraudulentos sobre supuestas multas de tránsito en Saltillo

A las labores se sumaron corporaciones de los tres municipios, quienes trabajaron de manera coordinada para el control total del siniestro y la mitigación del riesgo. La unidad afectada se consumió en su totalidad. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. Las autoridades continúan en el sitio realizando las labores correspondientes. El área fue recorrida por Vanguardia, constatando que dentro del negocio se localizó un cráter tras el estallido.

Se localizaron piezas motrices y láminas que salieron proyectadas tras el siniestro, el cual por poco culminaba en tragedia. También acudieron patrullas de inspección física de Petróleos Mexicanos (Pemex) para resguardar el área. Cerca del área afectada existen ductos de combustible, pero no hubo riesgo.

Hasta el cierre de esta edición no se dio a conocer si se procederá en contra de alguno de los trabajadores.