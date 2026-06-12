Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo

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Saltillo
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    Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
    Autoridades arribaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

Uno de los afectados fue el causante del pleito, quien acosó a una menor de edad la noche de este jueves.

Dos personas lesionadas y una más detenida fue el saldo de una riña que derivó en detonaciones de arma de fuego la noche de este jueves en la colonia Nuevo Progreso, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como agentes de la Comisaría de Seguridad Pública, quienes acordonaron el área para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a dos hombres identificados como Eliasin Castañeda y Hugo García, quienes resultaron lesionados durante el incidente. Posteriormente, ambos fueron trasladados a la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

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De acuerdo con los primeros reportes, uno de los lesionados presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la región abdominal. Su estado de salud permanecía bajo observación médica al cierre de esta edición, mientras que las lesiones aún no habían sido clasificadas oficialmente por un médico legista.

Según información recabada en el lugar, el conflicto se originó en el cruce de las calles Nueva Era y Solidaridad. Testigos señalaron que se registró una confrontación entre varias personas, situación que fue escalando hasta convertirse en una riña. Durante el altercado participaron vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado en el sector.

Las versiones preliminares indican que uno de los involucrados habría protagonizado una conducta inapropiada hacia una menor de edad, situación que provocó la intervención de otras personas presentes. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las líneas de investigación y deberán ser corroborados por las autoridades competentes.

Posteriormente, la confrontación física derivó en detonaciones de arma de fuego, resultando lesionadas al menos dos personas. Durante las labores periciales, las autoridades localizaron manchas de sangre, tres casquillos percutidos, un orificio de impacto en un domicilio, así como diversos objetos presuntamente relacionados con los hechos, entre ellos piedras, palos y un machete.

Como parte de las investigaciones, los agentes realizaron la detención de un hombre identificado como Jesús García, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Será la autoridad correspondiente la que determine su situación jurídica una vez concluidas las diligencias y recabadas las pruebas necesarias.

La Agencia de Investigación Criminal mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos, deslindar responsabilidades y determinar la posible comisión de delitos relacionados con el caso.

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