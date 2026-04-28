Incendio en COMIMSA moviliza a bomberos y Protección Civil en Saltillo

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Incendio en COMIMSA moviliza a bomberos y Protección Civil en Saltillo
    Las labores de emergencia se concentraron en el área de talleres de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, donde un horno en desuso habría sido el punto de origen del incendio que generó la movilización de cuerpos de rescate. CORTESÍA

Autoridades de emergencia informaron que el incidente pudo estar relacionado con trabajos de oxicorte, una actividad que genera chispas y que habría provocado el inicio del fuego

Personal del cuerpo de bomberos, así como elementos de Protección Civil, acudieron al mediodía de este martes a las instalaciones de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA), ubicada en la colonia Oceanía, tras reportarse un incendio, en Saltillo.

En pocos minutos, el personal del cuerpo de bomberos arribó a las instalaciones ubicadas en las calles Honolulu y Sumatra, ingresando al inmueble de la empresa dedicada a la investigación.

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$!Durante el incidente, se activaron protocolos de evacuación preventiva en distintas áreas de la empresa, mientras los equipos de emergencia aseguraban el perímetro para evitar mayores afectaciones al personal y a las instalaciones.
Durante el incidente, se activaron protocolos de evacuación preventiva en distintas áreas de la empresa, mientras los equipos de emergencia aseguraban el perímetro para evitar mayores afectaciones al personal y a las instalaciones. CORTESÍA

El siniestro se produjo en el área conocida como talleres, específicamente en un horno que se presume estaba en desuso, en el cual había plástico en su interior.

El incidente habría sido originado por trabajos de oxicorte que se realizan dentro de las instalaciones, lo que ocasionó que una chispa cayera y provocara el fuego, el cual comenzó a expandirse.

$!Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar por completo el fuego, evitando que el siniestro escalara a otras áreas del complejo, lo que permitió descartar personas lesionadas y daños de mayor magnitud.
Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar por completo el fuego, evitando que el siniestro escalara a otras áreas del complejo, lo que permitió descartar personas lesionadas y daños de mayor magnitud. CORTESÍA

Los bomberos realizaron las labores pertinentes y lograron controlar la situación, evitando que se presentara una condición de mayor riesgo.

Se evacuó a algunas personas del lugar mientras se controlaba la situación, la cual, por fortuna, no pasó a mayores y no se registraron personas lesionadas.

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