Incendio en COMIMSA moviliza a bomberos y Protección Civil en Saltillo

Personal del cuerpo de bomberos, así como elementos de Protección Civil, acudieron al mediodía de este martes a las instalaciones de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA), ubicada en la colonia Oceanía, tras reportarse un incendio, en Saltillo. En pocos minutos, el personal del cuerpo de bomberos arribó a las instalaciones ubicadas en las calles Honolulu y Sumatra, ingresando al inmueble de la empresa dedicada a la investigación.

El siniestro se produjo en el área conocida como talleres, específicamente en un horno que se presume estaba en desuso, en el cual había plástico en su interior. El incidente habría sido originado por trabajos de oxicorte que se realizan dentro de las instalaciones, lo que ocasionó que una chispa cayera y provocara el fuego, el cual comenzó a expandirse.

Los bomberos realizaron las labores pertinentes y lograron controlar la situación, evitando que se presentara una condición de mayor riesgo. Se evacuó a algunas personas del lugar mientras se controlaba la situación, la cual, por fortuna, no pasó a mayores y no se registraron personas lesionadas.