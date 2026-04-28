Chocan tres tráileres y generan caos vial en carretera libre a Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 28 abril 2026
    Chocan tres tráileres y generan caos vial en carretera libre a Monterrey
    Elementos de la Guardia Nacional implementaron labores de abanderamiento para prevenir nuevos accidentes en la zona. ULISES MARTÍNEZ

El accidente habría ocurrido cuando una de las unidades no alcanzó a frenar a tiempo; autoridades realizaron maniobras para controlar un derrame de diésel

Un accidente por alcance entre tres tráileres se registró la mañana de este martes sobre la carretera libre a Monterrey, a la altura del kilómetro 25, en el carril de baja velocidad.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y paramédicos, quienes brindaron atención a uno de los conductores involucrados para valorar su estado de salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tren-arrolla-a-hombre-en-ramos-arizpe-sufre-amputacion-de-ambas-piernas-LA20319031
$!El accidente ocurrió en el carril de baja velocidad, lo que generó movilización de autoridades y reducción parcial de la circulación.
El accidente ocurrió en el carril de baja velocidad, lo que generó movilización de autoridades y reducción parcial de la circulación. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles lesiones; sin embargo, la persona permaneció en el lugar del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una de las unidades no alcanzó a frenar, provocando la colisión entre los vehículos de carga que circulaban sobre esa vía.

Durante las labores de atención también se reportó un derrame de diésel, debido a daños en el tanque de combustible de uno de los tráileres involucrados.

$!Paramédicos brindaron atención a uno de los conductores involucrados para valorar su estado de salud en el lugar del percance.
Paramédicos brindaron atención a uno de los conductores involucrados para valorar su estado de salud en el lugar del percance. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de emergencia realizaron maniobras para controlar el derrame mediante el uso de material absorbente, mientras autoridades mantienen un carril de circulación abierto para permitir el paso de vehículos y evitar mayores afectaciones al tránsito.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido, solicitaron el apoyo de grúas y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

El festival reunirá iniciativas de rescate y espacios para encontrar hogar a perros y gatos, además de recolectar insumos para su cuidado.

Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados

El hombre fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica especializada tras las severas lesiones sufridas.

Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo
Ucrania se consolida como una potencia militar independiente y líder estratégico en la defensa de los valores democráticos europeos.

Con ustedes, el nuevo líder del mundo libre
Agentes federales y fuerzas de seguridad acordonan la residencia de Cole Tomas Allen en Torrance, California, tras su detención en Washington D.C

¿Qué llevó al sospechoso del ataque a la cena de corresponsales a viajar de costa a costa?