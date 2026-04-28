Chocan tres tráileres y generan caos vial en carretera libre a Monterrey

Un accidente por alcance entre tres tráileres se registró la mañana de este martes sobre la carretera libre a Monterrey, a la altura del kilómetro 25, en el carril de baja velocidad. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y paramédicos, quienes brindaron atención a uno de los conductores involucrados para valorar su estado de salud.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles lesiones; sin embargo, la persona permaneció en el lugar del accidente. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una de las unidades no alcanzó a frenar, provocando la colisión entre los vehículos de carga que circulaban sobre esa vía. Durante las labores de atención también se reportó un derrame de diésel, debido a daños en el tanque de combustible de uno de los tráileres involucrados.

Elementos de emergencia realizaron maniobras para controlar el derrame mediante el uso de material absorbente, mientras autoridades mantienen un carril de circulación abierto para permitir el paso de vehículos y evitar mayores afectaciones al tránsito. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido, solicitaron el apoyo de grúas y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro accidente.