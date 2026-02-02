Incorpora Saltillo dos modernas unidades para rehabilitación de vialidades

Con el apoyo de tecnología de alta calidad y maquinaria especializada, el Gobierno Municipal de Saltillo intensifica los trabajos de rehabilitación y reparación de las principales vialidades de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer calles más seguras y duraderas para la ciudadanía.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ayuntamiento incorporó dos nuevas unidades equipadas con tecnología infrarroja, las cuales se suman a las cuadrillas de trabajo para atender de manera más rápida y eficiente los daños en el pavimento.

El alcalde explicó que este sistema permite detectar grietas y puntos dañados en el asfalto por donde se filtra humedad, provocando hundimientos y deterioro prematuro. Mediante la aplicación de calor, el pavimento afectado se reblandece, se retira y se mezcla con carpeta asfáltica nueva para su reutilización, sin necesidad de levantar por completo la estructura de la vialidad.