Incorpora Saltillo dos modernas unidades para rehabilitación de vialidades
La estrategia busca mejorar la movilidad y la seguridad en las principales calles de la ciudad
Con el apoyo de tecnología de alta calidad y maquinaria especializada, el Gobierno Municipal de Saltillo intensifica los trabajos de rehabilitación y reparación de las principales vialidades de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer calles más seguras y duraderas para la ciudadanía.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ayuntamiento incorporó dos nuevas unidades equipadas con tecnología infrarroja, las cuales se suman a las cuadrillas de trabajo para atender de manera más rápida y eficiente los daños en el pavimento.
El alcalde explicó que este sistema permite detectar grietas y puntos dañados en el asfalto por donde se filtra humedad, provocando hundimientos y deterioro prematuro. Mediante la aplicación de calor, el pavimento afectado se reblandece, se retira y se mezcla con carpeta asfáltica nueva para su reutilización, sin necesidad de levantar por completo la estructura de la vialidad.
Este procedimiento, además de optimizar recursos, permite reciclar el material retirado y utilizarlo como base, logrando una correcta nivelación de la superficie y dejándola lista para la colocación de una nueva carpeta asfáltica.
Entre sus principales beneficios destaca la rapidez de los trabajos, ya que el proceso completo, desde la detección del daño hasta la compactación final, se realiza en un lapso aproximado de 10 a 12 minutos, lo que reduce las molestias a automovilistas y vecinos.
Asimismo, el acabado del pavimento reparado es más resistente, lo que evita filtraciones y garantiza una mayor durabilidad de las vialidades intervenidas.
El Gobierno de Saltillo informó que estas unidades ya operan en las principales avenidas de la ciudad, por lo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones en las zonas de trabajo y agradeció la comprensión ante las molestias temporales que estas acciones pudieran generar.
Finalmente, el alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura vial, hacer un uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la movilidad urbana en beneficio de las y los saltillenses.