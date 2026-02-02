Incorpora Saltillo dos modernas unidades para rehabilitación de vialidades

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Incorpora Saltillo dos modernas unidades para rehabilitación de vialidades
    Dos nuevas unidades especializadas se integran a las cuadrillas de trabajo municipales. FOTO: CORTESÍA

La estrategia busca mejorar la movilidad y la seguridad en las principales calles de la ciudad

Con el apoyo de tecnología de alta calidad y maquinaria especializada, el Gobierno Municipal de Saltillo intensifica los trabajos de rehabilitación y reparación de las principales vialidades de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer calles más seguras y duraderas para la ciudadanía.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ayuntamiento incorporó dos nuevas unidades equipadas con tecnología infrarroja, las cuales se suman a las cuadrillas de trabajo para atender de manera más rápida y eficiente los daños en el pavimento.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo cambia vidas en su primer año; Luly López destaca un modelo social más humano

El alcalde explicó que este sistema permite detectar grietas y puntos dañados en el asfalto por donde se filtra humedad, provocando hundimientos y deterioro prematuro. Mediante la aplicación de calor, el pavimento afectado se reblandece, se retira y se mezcla con carpeta asfáltica nueva para su reutilización, sin necesidad de levantar por completo la estructura de la vialidad.

$!La tecnología infrarroja permite detectar grietas y daños que provocan filtraciones y hundimientos.
La tecnología infrarroja permite detectar grietas y daños que provocan filtraciones y hundimientos. FOTO: CORTESÍA

Este procedimiento, además de optimizar recursos, permite reciclar el material retirado y utilizarlo como base, logrando una correcta nivelación de la superficie y dejándola lista para la colocación de una nueva carpeta asfáltica.

Entre sus principales beneficios destaca la rapidez de los trabajos, ya que el proceso completo, desde la detección del daño hasta la compactación final, se realiza en un lapso aproximado de 10 a 12 minutos, lo que reduce las molestias a automovilistas y vecinos.

Asimismo, el acabado del pavimento reparado es más resistente, lo que evita filtraciones y garantiza una mayor durabilidad de las vialidades intervenidas.

TE PUEDE INTERESAR: El Instituto Municipal de las Mujeres promueve finanzas sanas con una plática en Saltillo

El Gobierno de Saltillo informó que estas unidades ya operan en las principales avenidas de la ciudad, por lo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones en las zonas de trabajo y agradeció la comprensión ante las molestias temporales que estas acciones pudieran generar.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura vial, hacer un uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la movilidad urbana en beneficio de las y los saltillenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores