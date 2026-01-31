El Instituto Municipal de las Mujeres promueve finanzas sanas con una plática en Saltillo

Saltillo
/ 31 enero 2026
    La contadora Zara García Álvarez compartió herramientas prácticas para identificar gastos y mejorar las finanzas personales. FOTO: CORTESÍA

El IMM realizó la plática “¿A dónde se fue mi dinero?”, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para mejorar la administración financiera

Con la finalidad de fortalecer la economía personal y promover una mejor administración de los recursos, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo la plática titulada “¿A dónde se fue mi dinero?”, dirigida a mujeres interesadas en adquirir herramientas prácticas para el control de sus finanzas.

La actividad se desarrolló en el Auditorio de la Contraloría Municipal, donde la contadora pública Zara García Álvarez compartió conocimientos orientados a identificar gastos cotidianos que suelen pasar desapercibidos, pero que impactan de manera directa en el presupuesto personal.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los tres estados con menor pobreza extrema en México

Durante la charla, se explicó cómo pequeños desembolsos diarios —como el consumo frecuente de café, snacks, compras impulsivas en línea o suscripciones olvidadas— pueden convertirse en fugas constantes de dinero que dificultan el ahorro y el equilibrio financiero.

$!Las mujeres participantes escucharon atentas.
Las mujeres participantes escucharon atentas. FOTO: CORTESÍA

García Álvarez también alertó sobre deudas que, en apariencia, resultan manejables, como los meses sin intereses mal planificados, el uso de tarjetas de crédito como extensión del salario o préstamos de bajo monto que se vuelven permanentes con el tiempo.

La especialista subrayó la importancia de construir hábitos financieros realistas, como revisar los ingresos y egresos de manera semanal, hacer ajustes sin culpa y analizar rutinas de gasto que puedan sostenerse a largo plazo.

Otro de los puntos centrales fue la priorización de pagos, haciendo énfasis en liquidar primero las deudas que generan mayores intereses, evitar atrasos y reducir cargos innecesarios que terminan afectando la estabilidad económica.

$!El Instituto Municipal de las Mujeres realizó la plática “¿A dónde se fue mi dinero?” en el Auditorio de la Contraloría Municipal.
El Instituto Municipal de las Mujeres realizó la plática “¿A dónde se fue mi dinero?” en el Auditorio de la Contraloría Municipal. FOTO: CORTESÍA

En el encuentro también se destacó el uso de herramientas digitales y aplicaciones con inteligencia artificial como aliadas para el control financiero, al permitir agrupar gastos, identificar patrones de consumo y facilitar la toma de decisiones con menor estrés.

Con este tipo de actividades, el Instituto Municipal de las Mujeres refrenda su compromiso de impulsar la autonomía económica y el bienestar financiero de las mujeres en Saltillo, a través de acciones formativas que promueven una cultura de planeación y responsabilidad en el manejo del dinero.

Temas


finanzas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

