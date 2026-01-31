El Instituto Municipal de las Mujeres promueve finanzas sanas con una plática en Saltillo

Con la finalidad de fortalecer la economía personal y promover una mejor administración de los recursos, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo la plática titulada “¿A dónde se fue mi dinero?”, dirigida a mujeres interesadas en adquirir herramientas prácticas para el control de sus finanzas.

La actividad se desarrolló en el Auditorio de la Contraloría Municipal, donde la contadora pública Zara García Álvarez compartió conocimientos orientados a identificar gastos cotidianos que suelen pasar desapercibidos, pero que impactan de manera directa en el presupuesto personal.

Durante la charla, se explicó cómo pequeños desembolsos diarios —como el consumo frecuente de café, snacks, compras impulsivas en línea o suscripciones olvidadas— pueden convertirse en fugas constantes de dinero que dificultan el ahorro y el equilibrio financiero.