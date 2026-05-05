Indigente prende fuego en casa de sacerdote, en Saltillo

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    Indigente prende fuego en casa de sacerdote, en Saltillo
    El fuego logró ser apagado por los bomberos.
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    Indigente prende fuego en casa de sacerdote, en Saltillo

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron a atender la emergencia

Un hombre de aspecto indigente que deambulaba a las orillas de la calzada Emilio Carranza prendió fuego al área verde de la casa del sacerdote.

El reporte, realizado cerca de las 3:30 de la tarde, movilizó al personal de bomberos y a la policía preventiva municipal. La situación fue controlada, ya que existía el riesgo de que el fuego se expandiera al interior del inmueble.

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Solo se reportaron daños materiales en el área verde que adorna el muro exterior de la casa de retiro. El fuego consumió cerca de dos metros de vegetación, tanto del interior como del exterior.

Las encargadas del inmueble aseguraron que el responsable fue un vagabundo que merodea en el centro. Como características físicas, indicaron que llevaba una cobija en la mano, vestía pantalón de mezclilla y suéter negro.

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