¿Caín y Abel? Prende fuego a su hermano, en Nuevo León
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Durante una riña entre hermanos, un hombre le prendió fuego a otro y lo dejó con quemaduras en el 60% de su cuerpo
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue detenido por presuntamente prender fuego a su hermano durante una riña lo que ocasionó a la víctima quemaduras en el 60% de su cuerpo, en Guadalupe, Nuevo León.
La policía municipal informó de la detención del presunto identificado como José Guadalupe “N”, de 55 años, acusado del delito de homicidio en grado de tentativa.
Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Graciano Bortoni, en la colonia 31 de diciembre, en el referido ayuntamiento.
POLICÍAS ATIENDEN REPORTE DE INCENDIO
Los policías acudieron al lugar tras recibir el reporte de un incendio. A su llegada observaron a varios vecinos intentando sofocar el fuego y estos mismos los alertaron de una persona en el interior de la vivienda.
Los elementos ingresaron y rescataron a la víctima que se encontraba en el área de la sala.
HOMBRE ACUSÓ A SU HERMANO DE SER EL RESPONSABLE DE HABERLO INCENDIADO
El hombre acusó directamente a su hermano de haberle arrojado combustible y luego prenderle fuego con un encendedor, así como iniciar el incendio en la casa habitación.
La persona lesionada fue trasladada a las instalaciones de la Clínica 67 del IMSS para su atención médica, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de su propio hermano.
Por su parte, Protección Civil del estado, identificó al lesionado como Érick Pérez, de 47 años, quien sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo por lo que fue trasladado al Hospital Universitario.