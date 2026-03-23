$!¿Caín y Abel? Prende fuego a su hermano, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue detenido por presuntamente prender fuego a su hermano durante una riña lo que ocasionó a la víctima quemaduras en el 60% de su cuerpo, en Guadalupe, Nuevo León.

La policía municipal informó de la detención del presunto identificado como José Guadalupe “N”, de 55 años, acusado del delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Graciano Bortoni, en la colonia 31 de diciembre, en el referido ayuntamiento.