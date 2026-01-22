Indignación en Saltillo por perrito en condiciones extremas en azotea; piden intervención de autoridades

La difusión de una imagen en redes sociales encendió las alertas en Saltillo tras exhibirse a un perro en aparentes condiciones de abandono y maltrato en la azotea de una vivienda ubicada en la colonia Arboledas, situación que ha generado indignación entre ciudadanos y colectivos defensores de los animales.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el animal se encuentra amarrado con una cadena de muy corta longitud, visiblemente desnutrido y sin acceso a un refugio adecuado que lo proteja del clima, como las bajas temperaturas nocturnas, la lluvia o la exposición prolongada al sol durante el día.

La publicación señala que el perro permanece en la azotea del domicilio localizado en la calle General Jesús Cadena número 129, donde presuntamente enfrenta una situación constante de sufrimiento físico y abandono, al carecer de condiciones mínimas de bienestar, alimento adecuado y protección.