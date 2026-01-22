Indignación en Saltillo por perrito en condiciones extremas en azotea; piden intervención de autoridades

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 enero 2026
    Indignación en Saltillo por perrito en condiciones extremas en azotea; piden intervención de autoridades
    Imagen difundida en redes sociales muestra a un perro presuntamente abandonado y encadenado en la azotea de un domicilio. FOTO: REDES SOCIALES

Una denuncia difundida en redes sociales exhibe a un perro presuntamente abandonado y encadenado en la azotea de un domicilio en la colonia Arboledas

La difusión de una imagen en redes sociales encendió las alertas en Saltillo tras exhibirse a un perro en aparentes condiciones de abandono y maltrato en la azotea de una vivienda ubicada en la colonia Arboledas, situación que ha generado indignación entre ciudadanos y colectivos defensores de los animales.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el animal se encuentra amarrado con una cadena de muy corta longitud, visiblemente desnutrido y sin acceso a un refugio adecuado que lo proteja del clima, como las bajas temperaturas nocturnas, la lluvia o la exposición prolongada al sol durante el día.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tiendas quieren los saltillenses en 2026? Zara y Chedraui encabezan preferencias

La publicación señala que el perro permanece en la azotea del domicilio localizado en la calle General Jesús Cadena número 129, donde presuntamente enfrenta una situación constante de sufrimiento físico y abandono, al carecer de condiciones mínimas de bienestar, alimento adecuado y protección.

Usuarios de redes sociales calificaron el hecho como un acto de crueldad animal y exigieron la intervención urgente de las autoridades municipales y estatales competentes, así como de Protección Animal, para verificar el estado del can y, de ser necesario, proceder a su resguardo inmediato.

Organizaciones defensoras de animales recordaron que el maltrato animal constituye un delito en Coahuila y puede ser sancionado conforme a la ley, además de subrayar la importancia de denunciar formalmente estos casos para evitar que los animales permanezcan en situaciones de riesgo prolongado.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a no normalizar este tipo de conductas y a reportar cualquier caso de abuso, negligencia o abandono animal a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar la protección y el bienestar de los animales domésticos.

La denuncia continúa circulando en plataformas digitales, con el objetivo de visibilizar el caso.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Crueldad Animal
Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa