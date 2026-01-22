Indignación en Saltillo por perrito en condiciones extremas en azotea; piden intervención de autoridades
Una denuncia difundida en redes sociales exhibe a un perro presuntamente abandonado y encadenado en la azotea de un domicilio en la colonia Arboledas
La difusión de una imagen en redes sociales encendió las alertas en Saltillo tras exhibirse a un perro en aparentes condiciones de abandono y maltrato en la azotea de una vivienda ubicada en la colonia Arboledas, situación que ha generado indignación entre ciudadanos y colectivos defensores de los animales.
De acuerdo con la denuncia ciudadana, el animal se encuentra amarrado con una cadena de muy corta longitud, visiblemente desnutrido y sin acceso a un refugio adecuado que lo proteja del clima, como las bajas temperaturas nocturnas, la lluvia o la exposición prolongada al sol durante el día.
La publicación señala que el perro permanece en la azotea del domicilio localizado en la calle General Jesús Cadena número 129, donde presuntamente enfrenta una situación constante de sufrimiento físico y abandono, al carecer de condiciones mínimas de bienestar, alimento adecuado y protección.
Usuarios de redes sociales calificaron el hecho como un acto de crueldad animal y exigieron la intervención urgente de las autoridades municipales y estatales competentes, así como de Protección Animal, para verificar el estado del can y, de ser necesario, proceder a su resguardo inmediato.
Organizaciones defensoras de animales recordaron que el maltrato animal constituye un delito en Coahuila y puede ser sancionado conforme a la ley, además de subrayar la importancia de denunciar formalmente estos casos para evitar que los animales permanezcan en situaciones de riesgo prolongado.
Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a no normalizar este tipo de conductas y a reportar cualquier caso de abuso, negligencia o abandono animal a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar la protección y el bienestar de los animales domésticos.
La denuncia continúa circulando en plataformas digitales, con el objetivo de visibilizar el caso.