Instalan Consejo para festejos del 449 aniversario de Saltillo
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El organismo será el encargado de planear, organizar y evaluar las actividades conmemorativas que se realizarán en julio, incluida la entrega de la Presea Saltillo 2026
El Gobierno Municipal instaló el Consejo para los Festejos del 449 aniversario de la fundación de Saltillo, organismo encargado de planear, organizar y evaluar las actividades conmemorativas que se desarrollarán durante julio.
La sesión fue encabezada por el alcalde Javier Díaz González, quien señaló que el objetivo es construir una celebración que refleje la identidad y las tradiciones de la capital coahuilense.
“Sin duda, juntos construiremos una celebración a la altura de Saltillo: una ciudad fuerte, segura, competitiva y profundamente orgullosa de sus tradiciones”, expresó.
Durante la instalación del Consejo se confirmó que la parte central de los festejos se realizará el 25 de julio con la Sesión Solemne de Cabildo, donde se entregará la Presea Saltillo 2026 en las categorías Institucional, En Vida y Post Mortem.
Además, el 24 de julio por la noche se llevará a cabo una verbena popular en la Plaza México, en el barrio del Ojo de Agua, donde se cantarán las mañanitas a la ciudad al llegar la medianoche.
Posteriormente, durante los primeros minutos del domingo, se realizará una ofrenda floral en la iglesia del Santo Cristo del Ojo de Agua, seguida de una caminata hacia la Plaza de la Nueva Tlaxcala junto a las Tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila.
El Consejo quedó integrado por Javier Díaz González como presidente; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar; el secretario técnico del Ayuntamiento, Alfonso González Vélez; y el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.
También participan la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel; la directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez; la regidora Lucía del Carmen Dávila Flores y el regidor Ricardo Treviño Salinas.
Como invitados asistieron la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo; la titular de Relaciones Públicas, Liliana Gutiérrez Orozco; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; además del ciudadano invitado Raúl López Gutiérrez y el director de Comunicación Social, Jesús Alberto Ramírez Leal.