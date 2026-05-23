Instalan Consejo para festejos del 449 aniversario de Saltillo

La sesión fue encabezada por el alcalde Javier Díaz González, quien señaló que el objetivo es construir una celebración que refleje la identidad y las tradiciones de la capital coahuilense.

El Gobierno Municipal instaló el Consejo para los Festejos del 449 aniversario de la fundación de Saltillo , organismo encargado de planear, organizar y evaluar las actividades conmemorativas que se desarrollarán durante julio.

“Sin duda, juntos construiremos una celebración a la altura de Saltillo: una ciudad fuerte, segura, competitiva y profundamente orgullosa de sus tradiciones”, expresó.

Durante la instalación del Consejo se confirmó que la parte central de los festejos se realizará el 25 de julio con la Sesión Solemne de Cabildo, donde se entregará la Presea Saltillo 2026 en las categorías Institucional, En Vida y Post Mortem.

Además, el 24 de julio por la noche se llevará a cabo una verbena popular en la Plaza México, en el barrio del Ojo de Agua, donde se cantarán las mañanitas a la ciudad al llegar la medianoche.

Posteriormente, durante los primeros minutos del domingo, se realizará una ofrenda floral en la iglesia del Santo Cristo del Ojo de Agua, seguida de una caminata hacia la Plaza de la Nueva Tlaxcala junto a las Tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El Consejo quedó integrado por Javier Díaz González como presidente; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar; el secretario técnico del Ayuntamiento, Alfonso González Vélez; y el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.