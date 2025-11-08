Suspenderán temporalmente ruta Norte-Sur de ‘Aquí Vamos Gratis’ durante Maratón Saltillo

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Suspenderán temporalmente ruta Norte-Sur de ‘Aquí Vamos Gratis’ durante Maratón Saltillo
    El IMMUS aseguró que las modificaciones buscan priorizar la seguridad de corredores y peatones. FOTO: CORTESÍA

La línea Oriente–Poniente y Poniente–Oriente operará con normalidad

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció ajustes temporales en el servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis”, debido al cierre de diversas vialidades por la realización del Maratón Saltillo La Moderna 2025, que se llevará a cabo este domingo 09 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año

A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), se dio a conocer que las rutas troncales Sur–Norte y Norte–Sur suspenderán su operación durante el desarrollo del evento deportivo, y reanudarán su servicio de manera normal a partir de las 12:00 del mediodía.

El director del IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, explicó que la suspensión se debe a que el recorrido del maratón contempla el paso de las y los corredores por las avenidas que forman parte del trazo de dichas rutas.

“Estos ajustes son necesarios para garantizar la seguridad de las y los participantes y de la ciudadanía, así como para evitar contratiempos durante el desarrollo del evento. A partir del mediodía las unidades volverán a su operación habitual”, señaló de la Rosa Molina.

Por su parte, las rutas Oriente–Poniente y Poniente–Oriente del programa “Aquí Vamos Gratis” mantendrán su servicio regular durante toda la jornada, permitiendo a la población contar con alternativas de movilidad mientras se desarrolla la competencia.

Temas


Transporte Público
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

