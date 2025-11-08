Suspenderán temporalmente ruta Norte-Sur de ‘Aquí Vamos Gratis’ durante Maratón Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció ajustes temporales en el servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis”, debido al cierre de diversas vialidades por la realización del Maratón Saltillo La Moderna 2025, que se llevará a cabo este domingo 09 de noviembre.

A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), se dio a conocer que las rutas troncales Sur–Norte y Norte–Sur suspenderán su operación durante el desarrollo del evento deportivo, y reanudarán su servicio de manera normal a partir de las 12:00 del mediodía.

El director del IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, explicó que la suspensión se debe a que el recorrido del maratón contempla el paso de las y los corredores por las avenidas que forman parte del trazo de dichas rutas.

“Estos ajustes son necesarios para garantizar la seguridad de las y los participantes y de la ciudadanía, así como para evitar contratiempos durante el desarrollo del evento. A partir del mediodía las unidades volverán a su operación habitual”, señaló de la Rosa Molina.

Por su parte, las rutas Oriente–Poniente y Poniente–Oriente del programa “Aquí Vamos Gratis” mantendrán su servicio regular durante toda la jornada, permitiendo a la población contar con alternativas de movilidad mientras se desarrolla la competencia.