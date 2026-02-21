Intensifica Javier Díaz rehabilitación de vialidades y espacios públicos en Saltillo

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    Intensifica Javier Díaz rehabilitación de vialidades y espacios públicos en Saltillo
    Con maquinaria especializada, el Ayuntamiento regenera vialidades clave para mejorar la movilidad en colonias del suroriente. CORTESÍA

El programa “Aquí andamos” refuerza bacheo y mantenimiento en el sur y norte de la ciudad; también intervienen plazas y áreas verdes emblemáticas

Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la seguridad vial y optimizar la movilidad, el alcalde Javier Díaz González intensificó las acciones de rehabilitación de vialidades en Saltillo, a través del programa municipal “Aquí andamos”.

Brigadas operativas concentraron trabajos sobre la calle San Antonio Galindo Moctezuma, en el tramo comprendido entre Cerro del Potosí y San José Aguayo, a la altura de la colonia Jesús Cabello, al suroriente de la capital coahuilense.

REHABILITAN ARTERIA CLAVE AL SURORIENTE

Esta vialidad conecta a habitantes de colonias como Colinas de San Francisco, Jesús Cabello, La Herradura y Parajes del Oriente, por lo que su intervención impacta directamente en la movilidad cotidiana de cientos de familias.

$!17 brigadas de bacheo recorren la ciudad reparando el pavimento de calles y avenidas.
17 brigadas de bacheo recorren la ciudad reparando el pavimento de calles y avenidas. CORTESÍA

Con este conjunto de obras y trabajos de mantenimiento, la administración municipal avanza en la consolidación de una ciudad más ordenada, funcional y con mejores condiciones para habitantes y visitantes.

$!Brigadas del programa “Aquí andamos” aplicaron asfalto caliente y realizaron compactación en principales avenidas de Saltillo.
Brigadas del programa “Aquí andamos” aplicaron asfalto caliente y realizaron compactación en principales avenidas de Saltillo. CORTESÍA

En el sitio se realizó el retiro del pavimento deteriorado en diversos puntos, la aplicación de asfalto caliente y su posterior compactación y nivelación, con el fin de ofrecer condiciones más seguras y eficientes para ciclistas, peatones y automovilistas.

El alcalde destacó que a estas labores se han sumado dos unidades modernas capaces de regenerar el asfalto dañado mediante calor, tecnología que permite extender la vida útil de las vialidades tanto en calles interiores como en avenidas principales.

Entre las acciones complementarias, se trabaja sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo que comprende del bulevar Luis Donaldo Colosio a la carretera a Los Valdez. De manera simultánea, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizan reparaciones en la avenida María del Socorro F. de C., entre Isidro López Zertuche y la calle 18, en el fraccionamiento Las Brisas, así como en distintos tramos de la calle Pamplona, en el sector La Valencia.

MANTENIMIENTO INTEGRAL EN ESPACIOS Y ÁREAS VERDES

De forma paralela, el Gobierno Municipal reforzó el mantenimiento en espacios de convivencia familiar. En la plaza pública de la colonia Nueva Tlaxcala se aplicó pintura a juegos infantiles y mobiliario urbano, tras el reporte realizado por vecinos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”.

TE PUEDE INTERESAR: Luly López impulsa ‘Amor en Movimiento’ y beneficia a más de 7 mil saltillenses

En este espacio, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino resbaladeras, columpios, sube y baja, bancas y demás equipamiento, como parte del programa permanente de rehabilitación estética y funcional de parques y plazas.

$!Además de contribuir a la seguridad de automovilistas y peatones, las obras de bacheo mejoran la imagen urbana
Además de contribuir a la seguridad de automovilistas y peatones, las obras de bacheo mejoran la imagen urbana CORTESÍA

“Además de mejorar la imagen urbana, con el mantenimiento constante de plazas públicas fortalecemos la convivencia comunitaria, promovemos la actividad física y ofrecemos entornos seguros y dignos para el esparcimiento de las familias saltillenses”, expresó Díaz González.

REFUERZAN LABORES EN ESPACIOS EMBLEMÁTICOS

Las acciones de embellecimiento también alcanzaron la emblemática Plaza de Armas, donde brigadas trabajan en la rehabilitación de jardineras y el mantenimiento del arbolado y plantas existentes.

Al sur de la ciudad, personal municipal intensificó la limpieza general, barrido, deshierbe y poda en la Línea Verde, ubicada en la colonia Vicente Guerrero, generando entornos más limpios y seguros para quienes acuden a realizar actividades recreativas.

Con este conjunto de obras y trabajos de mantenimiento, la administración municipal avanza en la consolidación de una ciudad más ordenada, funcional y con mejores condiciones para habitantes y visitantes.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

