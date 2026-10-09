Intensifica Saltillo limpieza profunda de banquetas en el Centro Histórico

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    Intensifica Saltillo limpieza profunda de banquetas en el Centro Histórico
    Las labores buscan retirar la suciedad acumulada y mejorar las condiciones de las zonas peatonales para habitantes y visitantes. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reforzó las labores de deshierbe y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico, así como las labores de deshierbe y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mantener espacios públicos limpios, ordenados y seguros para peatones y familias.

El alcalde Javier Díaz González informó que, para mejorar estas labores, se amplió el alcance de la máquina especializada Karcher utilizada por las cuadrillas municipales, mediante la adquisición de dos tramos adicionales de manguera de 15 metros cada uno.

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Con esta ampliación, el equipo pasó de contar con 15 a 45 metros de manguera, lo que permite cubrir mayores distancias, acceder a zonas de difícil alcance y facilitar el trabajo del personal encargado de la limpieza.

En días recientes, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” utilizaron esta maquinaria para realizar labores de limpieza profunda en banquetas de calles como Nicolás Bravo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, Paseo Capital, el callejón Santos Rojo y Cristóbal Colón, entre otras vialidades de la Zona Centro.

Díaz González señaló que estas acciones contribuyen a retirar la suciedad acumulada y mejorar las condiciones de las zonas peatonales, a fin de ofrecer espacios más limpios y seguros tanto a los habitantes de Saltillo como a quienes visitan la ciudad.

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Extiende Saltillo capacidad de equipo para mejorar limpieza urbana. CORTESÍA

Atienden también afluentes y plazas públicas

De manera simultánea, personal municipal realizó labores de limpieza integral en el afluente natural de agua que corre paralelo a la calle Sauz, entre el callejón del Arroyo y la calle Gómez Farías, en la Zona Centro.

Asimismo, las cuadrillas intervinieron la plaza pública ubicada entre las calles 10 de Mayo, 8 de Mayo y 1 de Mayo, en la colonia Provivienda, al oriente de Saltillo.

Estos trabajos tienen como finalidad mejorar las condiciones de los espacios recreativos y ofrecer áreas dignas para la convivencia y el esparcimiento de las familias.

El Gobierno Municipal mantiene estas acciones de limpieza y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad como parte de la estrategia para conservar en mejores condiciones las vialidades, banquetas y espacios públicos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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