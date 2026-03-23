Intensifica Saltillo limpieza y mantenimiento de plazas en Las Haciendas y Jardines Coloniales

Como parte del compromiso con el mejoramiento de los espacios públicos y la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal encabezado por Javier Díaz González llevó a cabo acciones integrales de limpieza y rehabilitación en diversas plazas de la ciudad. El alcalde informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” realiza recorridos permanentes en espacios recreativos, donde se ejecutan labores de limpieza profunda que incluyen retiro de basura, maleza y residuos acumulados.

“En Saltillo contamos ahora con más de 80 cuadrillas que atienden y rehabilitan los distintos espacios municipales, con el único objetivo de brindar un entorno más seguro, ordenado y agradable para nuestras familias saltillenses y quienes visitan la capital de Coahuila”, expresó Díaz González. Entre las acciones destacadas se encuentran los trabajos realizados en la plaza pública del fraccionamiento Las Haciendas, donde brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable aplicaron pintura en juegos infantiles, con el propósito de mejorar su imagen y ofrecer condiciones adecuadas para la convivencia de niñas y niños del sector sur.

Asimismo, se realizaron labores de pintura en cordones cuneta y pasillos interiores, así como la rehabilitación de la cancha deportiva ubicada entre las calles Hacienda Los Pirules, Hacienda de la Luna y Hacienda Sabino. Estas acciones incluyeron la eliminación de grafiti y la mejora de espacios destinados a la práctica deportiva. De manera paralela, el Ayuntamiento intervino la plaza pública de la colonia Jardines Coloniales, al norte de la ciudad, con trabajos de limpieza general y deshierbe en el área ubicada entre Calzada de los Tejados, Calzada de los Deportes y avenida de los Faroles.

“Estas acciones forman parte de nuestra estrategia integral para la recuperación y mantenimiento de espacios públicos en los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro, en los que promovemos la convivencia social, el deporte y el bienestar de las y los saltillenses”, refirió el alcalde. Finalmente, Díaz González recordó a la ciudadanía que pueden reportar servicios municipales a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el fin de atender de manera oportuna las necesidades de la población.

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