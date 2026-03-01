Intensifican la rehabilitación de calles y bulevares en Saltillo para mejorar movilidad, seguridad y calidad de vida.

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por Saltillo, el alcalde Javier Díaz González reforzó los trabajos de rehabilitación de calles y bulevares en distintos sectores del municipio.

El Edil destacó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial, el cual contempla la reparación de pavimento dañado, renivelación de carpeta asfáltica y mejora de superficies tanto en vialidades principales como en calles al interior de las colonias.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajó en la rehabilitación de diversos tramos de la avenida La Torre, a la altura de la colonia Privadas La Torre, así como en distintas calles de este sector habitacional ubicado al oriente de la ciudad.

Vecinos del área agradecieron la intervención en el tramo comprendido entre las calles 28 y Torre de Babel, donde se eliminaron hundimientos y deterioro del pavimento que afectaban la circulación diaria.

ATIENDEN ZONA CENTRO Y BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA

De manera simultánea, brigadas municipales realizaron labores de rehabilitación en la calle José María Lafragua, entre Ramón Corona y Presidente Cárdenas, en la zona centro de la capital coahuilense, donde el pavimento presentaba diversas afectaciones.

“Las cuadrillas trabajan de manera estratégica en los puntos con mayor flujo vehicular y en zonas que presentaban mayor deterioro, con el propósito de optimizar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado de nuestras familias saltillenses, así como de quienes visitan la ciudad”, señaló el Alcalde.