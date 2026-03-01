Intensifican la rehabilitación de calles y bulevares en Saltillo para mejorar movilidad, seguridad y calidad de vida.

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Intensifican la rehabilitación de calles y bulevares en Saltillo para mejorar movilidad, seguridad y calidad de vida.
    Cuadrillas municipales rehabilitan tramos dañados en la avenida La Torre, al oriente de Saltillo. CORTESÍA

Intervienen avenidas principales y calles de colonias con trabajos preventivos y correctivos

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por Saltillo, el alcalde Javier Díaz González reforzó los trabajos de rehabilitación de calles y bulevares en distintos sectores del municipio.

El Edil destacó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial, el cual contempla la reparación de pavimento dañado, renivelación de carpeta asfáltica y mejora de superficies tanto en vialidades principales como en calles al interior de las colonias.

TE PUEDE INTERESAR: Alcaldes de capitales del país respaldan liderazgo de Javier Díaz al frente de la ACCM

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajó en la rehabilitación de diversos tramos de la avenida La Torre, a la altura de la colonia Privadas La Torre, así como en distintas calles de este sector habitacional ubicado al oriente de la ciudad.

Vecinos del área agradecieron la intervención en el tramo comprendido entre las calles 28 y Torre de Babel, donde se eliminaron hundimientos y deterioro del pavimento que afectaban la circulación diaria.

ATIENDEN ZONA CENTRO Y BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA

De manera simultánea, brigadas municipales realizaron labores de rehabilitación en la calle José María Lafragua, entre Ramón Corona y Presidente Cárdenas, en la zona centro de la capital coahuilense, donde el pavimento presentaba diversas afectaciones.

“Las cuadrillas trabajan de manera estratégica en los puntos con mayor flujo vehicular y en zonas que presentaban mayor deterioro, con el propósito de optimizar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado de nuestras familias saltillenses, así como de quienes visitan la ciudad”, señaló el Alcalde.

$!En el bulevar Venustiano Carranza se realizó sellado de grietas para prolongar la vida útil del pavimento.
En el bulevar Venustiano Carranza se realizó sellado de grietas para prolongar la vida útil del pavimento. CORTESÍA

Asimismo, equipos del programa “Aquí andamos” intervinieron tramos del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la ciudad, donde se realizó el sellado de grietas como parte del mantenimiento preventivo y correctivo en esta transitada arteria.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cinco personas por tirar escombro en arroyos y terrenos de Saltillo; multas alcanzan hasta 46 mil pesos

En las inmediaciones, el Ayuntamiento continúa con la rehabilitación de carpeta asfáltica mediante maquinaria moderna a base de calor, técnica que permite prolongar la vida útil del pavimento y ofrecer superficies más seguras y funcionales.

Javier Díaz reiteró su compromiso de impulsar obras que fortalezcan la movilidad y eleven la calidad de vida de la población, mediante calles y bulevares en mejores condiciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Baches
Calles

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?