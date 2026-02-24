$!Los semáforos inútiles de V. Carranza y Galerías que nunca ordenaron Saltillo: una década de negligencia urbana, simulacro institucional y desinterés ciudadano

Más de diez años de simulación. Más de una década de farsa. Un monumento a la desfachatez pública. Un ejemplo más de proyectos desperdiciados, pero bordeados de promesas políticas. Hablo de los semáforos del bulevar Venustiano Carranza y Galerías . Torres de tráfico que en apariencia técnica se encuentran bien, pero terminan por ser inútiles en tanto que no cumplen con su función: no garantizan el cruce seguro del peatón, no ordenan el tráfico vehicular ni mejoran la vialidad.

Emiten luces intermitentes que gastan energía, pero no le hablan a nadie. Estorban la vista y funcionan como infraestructura residual, un ejemplo local de lo que el urbanista Alan Berger denominó drosscape : paisajes urbanos sobrantes, vestigios de planeaciones incompletas que, en lugar de aportar orden o valor colectivo, se convierten en marcas visibles de la negligencia institucional. Afean un tramo corto, aunque muy concurrido, ya que al estar en un permanente “ya mero funcionan”, una cadena con una decena de trafitambos se extiende por 36.5 metros entre cada torre de tráfico, impidiendo el paso a pie, el cruce de vehículos, la presencia de vegetación o un camellón decente.

Un aspecto que no solo en este fallido proyecto ha sido menoscabado tanto por los encargados de legislar, por quienes obtienen y se benefician de los contratos y por una parte considerablemente vocal de la ciudadanía. Pero volveremos a eso más tarde. López Villarreal terminó su gestión el último día de 2017 con un proyecto entregado muy entrecomillas. A lo ya descrito, se suma que sí hubo acto público de su último año de gestión, sin embargo en el portal de transparencia del municipio no se encontró documento alguno sobre los resultados. La búsqueda se hizo de forma manual en el sitio, en buscadores de internet y con sistemas de inteligencia artificial. La cosa es que más allá de los discursos, de los documentos, la obra material entregada estaba incompleta, inservible, inútil. Una simulación. Calificativos, lamentablemente, todavía le encajan. La ineficiencia del proyecto no parece estar ligada a la capacidad operativa, las ideas de un mandatario en particular, ni reducirse a conceptos como el partido en el poder, la alternancia o la oposición.

Al empresario panista le sucedió en el cargo Manolo Jiménez Salinas, actual gobernador y militante del PRI quien, según medios locales, en los primeros días de su mandato como alcalde informó que el Cabildo solicitó la suspensión de este proyecto hasta que se contara con un estudio que arrojara con mayor certeza las ventajas y afectaciones de estas obras. Mucho se puede suponer solo con eso. Suponer, dudar, criticar, teorizar. Porque contrario a lo que el pensamiento hegemónico quiere imponer, todos esos actos que desestiman el poder oficial son sanos, urgentes, necesarios, básicos, para una ciudadanía informada. Bastaría recordar que, como advirtió Michel Foucault, el poder no solo administra recursos, sino que produce discursos de verdad que buscan naturalizar sus decisiones; en ese marco, cuestionar no es subversión, sino una práctica democrática elemental. O atender a la tradición deliberativa de Jürgen Habermas, para quien la legitimidad política no se agota en el voto, sino que depende del escrutinio racional y permanente de la ciudadanía. Incluso el “derecho a la ciudad” formulado por Henri Lefebvre recuerda que el espacio urbano no es neutro ni patrimonio exclusivo de gobernantes y empresarios, sino una construcción colectiva sujeta a disputa. Bajo esa luz, dudar y teorizar frente al discurso oficial no es un exceso retórico: es ejercer el derecho a intervenir críticamente en la ciudad que habitamos. Desde otra lectura, podría decirse que estos semáforos encarnan lo que Jean Baudrillard llamó el simulacro: una representación de orden que sustituye al orden mismo, una escenografía técnica que aparenta regulación sin producirla. Los semáforos están ahí, erguidos, a la vista de todos, consumiendo energía, como si la sola presencia de la infraestructura bastara para demostrar gestión del poder en turno y justificara los gastos. Puesto de otro modo, ¿el proyecto se aprobó y construyó sin estudios técnicos suficientes ni mecanismos claros de evaluación y seguimiento posterior?, ¿fue frenado por diferencias ideológicas o partidistas entre administraciones más que por criterios utilitaristas?, ¿se buscó beneficiar a compañías y sus dueños?, ¿pesó más la presión de automovilistas que la seguridad peatonal?, ¿hemos normalizado como ciudadanía la existencia de obras públicas que no funcionan, debilitando así nuestra capacidad de exigir eficacia y rendición de cuentas? Continuando con la línea de tiempo, no se dieron mayores cambios durante la gestión de Jiménez Salinas. Tampoco ocurrió algo relevante durante la administración de José María Fraustro Siller (2022 - 2024) referente a este tema. Lo que sí ocurrió con Manolo como gobernador y “Chema” como edil fue el proyecto de modernización de Venustiano Carranza, que, entre otros aspectos, incluyó la instalación de semáforos inteligentes desde los cruces con Francisco Coss y Nazario Ortiz Garza. El presupuesto para el recarpeteo de ese tramo fue de 54.7 millones de pesos, abarcando 120 mil metros cuadrados. Los semáforos inteligentes representaron una inversión de 12 millones. Un estudio de ingeniería de tránsito definió en 2024 que los semáforos inteligentes solo se instalarían en las intersecciones de Carranza con Canadá, Hinojosa, Periférico, Reynosa, Universidad, Chiapas y Chihuahua, pero no en Galerías. Dos de los motivos son que el proyecto del que hablamos sigue sin resolverse, y también que a solo 275 metros se encuentran los semáforos del cruce con Canadá, en donde por cierto hay pasos de cebra bien identificados. El presupuesto, entonces, no fue el conflicto. Cómo lo iba a ser si también se dio a conocer que cuando Fraustro Siller dejó el cargo, el ayuntamiento local pagó más de 185 mil pesos por un retrato del exalcalde hecho al óleo, de 50 centímetros de alto por 40 de ancho. Cuatro alcaldes diferentes han pasado desde entonces, uno de ellos en dos periodos, sin que el proyecto de semaforización del que es identificado como un cruce complicado se resuelva. El tiempo dirá si el actual presidente municipal, Javier Díaz, solucionará este caso de una vez por todas o será parte del grupo de funcionarios que, por acción u omisión, han sido parte de este circo que deja de lado la planeación urbana. Tiene hasta el 31 de diciembre de 2027 para lograrlo. ¿Hará algo al respecto?, ?¿no hará nada?, ¿será un tema al que su sucesor también le sacará la vuelta?, ¿el alcalde electo para 2028 se ocupará del tema? Mientras eso se resuelve, las personas cruzan a pie de lado a lado el bulevar Venustiano Carranza, sorteando los automóviles que no bajan la velocidad en esa tramo. Si uno se coloca en ese punto, puede ver desde trabajadores, estudiantes y turistas aventurándose a cruzar. Antes ya dijimos que a menos de 275 metros hacia el norte existen pasos peatonales, sin embargo aquí estamos hablando de que esta intersección conecta con uno de los sectores comerciales más importantes en el norte (Plaza Galerías, Parque Centro, restaurantes, comercios, instituciones bancarias, hospitales, etc). Hay quienes han señalado en redes sociales que lo necesario aquí es un puente peatonal. También es necesario decir que cada vez con más los especialistas en urbanismo que señalan que este tipo de infraestructura en realidad perpetua el carrocentrismo, fomentando el tránsito a altas velocidades y no evitando accidentes con consecuencias mortales.