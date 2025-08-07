Intensifican limpieza de arroyos, plazas y vialidades para mantener una Saltillo ordenada y saludable

Saltillo
/ 7 agosto 2025
    Intensifican limpieza de arroyos, plazas y vialidades para mantener una Saltillo ordenada y saludable
    El arroyo que atraviesa las colonias La Cascada y La Amistad, se ha convertido en un “cementerio” de llantas viejas. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo refuerza las labores de limpieza y mantenimiento en arroyos, espacios públicos y vialidades en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de proteger la salud de la población, prevenir inundaciones y mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza profunda en arroyos, plazas y vialidades de diversos puntos de la ciudad.

En los fraccionamientos La Cascada y La Amistad, al oriente de la capital coahuilense, personal del programa municipal “Aquí andamos” intervino el arroyo que atraviesa dichas colonias, en el tramo comprendido entre las calles 20 y 28, así como Cola de Caballo y San Valentín. En el lugar se retiraron residuos sólidos, escombro, desechos orgánicos y un considerable número de llantas usadas que representaban un riesgo sanitario y ambiental.

Estas acciones, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, buscan reducir focos de infección, prevenir la reproducción de mosquitos transmisores del dengue, y evitar la proliferación de fauna nociva en zonas habitacionales.

$!Todo tipo de deshechos son arrojados a los arroyos de la ciudad.
Todo tipo de deshechos son arrojados a los arroyos de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó que estas labores forman parte de una estrategia integral para proteger la salud y el patrimonio de la población, especialmente durante la temporada de lluvias. A lo largo del año, se han intervenido diversos arroyos y cauces naturales, entre ellos el arroyo La Tórtola, en su tramo sobre Prolongación Peña; la colonia Miguel Hidalgo, entre Calles 13, 11 y el periférico Luis Echeverría Álvarez; así como cauces en Mirasierra y Río Verde.

A la par de estas labores, el programa “Aquí andamos” continúa con el mantenimiento y limpieza de plazas públicas. Entre las zonas atendidas recientemente destacan las áreas verdes de los fraccionamientos Balcones de Morelos, entre las calles W, C y D, y Villas de San Lorenzo, entre Fray Margil de Jesús y San Bernardo. El propósito es fomentar la convivencia familiar y garantizar espacios adecuados para el esparcimiento de la comunidad.

$!Algunas casas han sido constridas en los cauces.
Algunas casas han sido constridas en los cauces. FOTO: CORTESÍA

En materia de infraestructura vial, cuadrillas municipales realizan trabajos permanentes de bacheo en los sectores norte, sur, oriente, poniente y en el Distrito Centro de Saltillo. Recientemente se llevaron a cabo reparaciones en la salida a Zacatecas, sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura del fraccionamiento Parajes de Santa Elena; y en la calle Pedro Anaya, en la colonia Rodríguez Guayulera. También se atendió el bulevar Fundadores con acciones de deshierbe y limpieza a la altura de la colonia Valle de las Flores.

Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y la atención a reportes, el Municipio de Saltillo pone a disposición de la población el ChatBot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 160-08-08.

Las autoridades municipales reiteran el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura, escombro o cualquier tipo de desecho en arroyos, cauces o vialidades, y así contribuir a que Saltillo siga siendo una de las ciudades con mejor calidad de vida del país.

