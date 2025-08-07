Dejan fiestas del Santo Cristo 40 toneladas de basura en calles aledañas a la Catedral de Saltillo
Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos Municipales realizaron una intensa jornada de limpieza en calles, plazas y callejones del Distrito Centro
Tras la multitudinaria celebración en honor al Santo Cristo de la Capilla, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Servicios Públicos, desplegó un operativo especial de limpieza para restablecer el orden y la higiene en el Distrito Centro.
Aníbal Soberón Rodríguez, titular de la dependencia, informó que desde temprana hora del jueves, justo después del retiro de los puestos semifijos, más de 50 trabajadores de la Subdirección de Limpieza comenzaron con las labores en calles, banquetas, plazas y zonas peatonales de alta afluencia durante la festividad.
“El objetivo fue dejar en las mejores condiciones estos espacios, que durante días recibieron a miles de personas. Se hizo una intensa labor de limpieza para que estos espacios del Distrito Centro volvieran a la normalidad y con la dinámica acostumbrada”, señaló el funcionario.
Para llevar a cabo estas tareas se dispuso de siete camiones recolectores de basura, con los cuales se logró retirar más de 40 toneladas de desechos. Los trabajos incluyeron el lavado de calles como Ignacio Zaragoza, Ignacio Allende, Nicolás Bravo, Miguel Hidalgo y Melchor Ocampo, así como de tramos peatonales de Paseo Capital, los callejones Santos Rojo e Ildefonso Vázquez, la Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.
Soberón Rodríguez reconoció el compromiso del personal de limpieza que, como cada año tras la festividad del Santo Cristo, cumple con esta importante encomienda en tiempo récord para devolverle al Centro Histórico su imagen habitual.