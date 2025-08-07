Dejan fiestas del Santo Cristo 40 toneladas de basura en calles aledañas a la Catedral de Saltillo

Tras la multitudinaria celebración en honor al Santo Cristo de la Capilla, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Servicios Públicos, desplegó un operativo especial de limpieza para restablecer el orden y la higiene en el Distrito Centro.

Aníbal Soberón Rodríguez, titular de la dependencia, informó que desde temprana hora del jueves, justo después del retiro de los puestos semifijos, más de 50 trabajadores de la Subdirección de Limpieza comenzaron con las labores en calles, banquetas, plazas y zonas peatonales de alta afluencia durante la festividad.

“El objetivo fue dejar en las mejores condiciones estos espacios, que durante días recibieron a miles de personas. Se hizo una intensa labor de limpieza para que estos espacios del Distrito Centro volvieran a la normalidad y con la dinámica acostumbrada”, señaló el funcionario.