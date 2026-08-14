Intensifican limpieza de arroyos y pasos peatonales ante lluvias en Saltillo; se concentraron en el Arroyo del Cuatro

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    Intensifican limpieza de arroyos y pasos peatonales ante lluvias en Saltillo; se concentraron en el Arroyo del Cuatro
    Este viernes se realizaron labores de limpieza en el Arroyo del Cuatro, en la colonia Vista Hermosa. CORTESÍA

Las acciones buscan prevenir riesgos y proteger a las familias durante la temporada de lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene una jornada permanente de limpieza de cauces naturales de agua y pasos peatonales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la prevención y seguridad de las familias durante la temporada de lluvias.

A través del programa de limpieza de arroyos, las cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajan de manera simultánea en puntos estratégicos de las zonas sur, poniente, oriente, norte y centro de Saltillo, donde retiran basura, maleza y otros desechos que pueden obstruir el flujo del agua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alcalde-de-saltillo-arranca-programa-de-limpieza-de-34-arroyos-y-cauces-para-prevenir-riesgos-LK22823109

Este viernes, las labores se concentraron en el Arroyo del Cuatro, específicamente en el cruce de Prolongación Otilio González y Avenida Oriente, a la altura de la colonia Vista Hermosa. En este punto se efectuó una limpieza integral del cauce y de las áreas correspondientes al puente peatonal.

De igual manera, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal realizó trabajos en el arroyo ubicado en la colonia González Cepeda, sobre Prolongación Ateneo, en su cruce con Río Lerma, donde se llevaron a cabo acciones similares en beneficio de las familias del sector.

El alcalde Javier Díaz González instruyó mantener estas labores de manera permanente y extenderlas a los diferentes sectores de Saltillo, dando prioridad a los puntos donde los cauces naturales y pasos peatonales requieren atención inmediata.

En días anteriores, las cuadrillas municipales también intervinieron canales pluviales ubicados debajo del bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno y en la colonia San José de los Cerritos.

$!Las cuadrillas también han intervenido canales pluviales bajo el bulevar Fundadores y en San José de los Cerritos.
Las cuadrillas también han intervenido canales pluviales bajo el bulevar Fundadores y en San José de los Cerritos. CORTESÍA

Asimismo, se realizaron trabajos de deshierbe y limpieza profunda en el tramo del Arroyo del Cuatro comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Silleres.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mantener en mejores condiciones los cauces y espacios de paso, reducir riesgos durante las lluvias y contribuir a la seguridad y calidad de vida de las familias saltillenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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