Alcalde de Saltillo arranca programa de limpieza de 34 arroyos y cauces para prevenir riesgos

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    Alcalde de Saltillo arranca programa de limpieza de 34 arroyos y cauces para prevenir riesgos
    Uno de los primeros puntos atendidos fue el canal pluvial bajo el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. CORTESÍA

Las acciones buscan prevenir riesgos durante las lluvias y proteger a las familias y sus bienes

El Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha un programa especial de limpieza integral en 34 puntos estratégicos de arroyos y cauces naturales, con el objetivo de fortalecer la prevención ante las lluvias y contribuir a la seguridad de las familias.

El alcalde Javier Díaz González informó que, a través del programa “Aquí Andamos”, las cuadrillas municipales intensificaron los trabajos de retiro de maleza, basura, lodo y materiales acumulados que pueden obstruir el flujo del agua.

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“A través de nuestro programa ‘Aquí Andamos’, personal municipal intensificó las labores de limpieza, retiro de maleza, basura y materiales acumulados en estos puntos estratégicos de cauces y arroyos, a fin de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes materiales durante las lluvias”, señaló.

El edil destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para desarrollar estas acciones en distintos sectores de la ciudad, así como el uso de maquinaria pesada para atender de manera eficiente los tramos que requieren intervención.

Este jueves, las cuadrillas iniciaron labores en el canal pluvial que atraviesa por debajo del bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno, donde retiraron lodo y desechos que obstruían el libre flujo del agua.

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Los trabajos también se realizaron en el cauce ubicado en el área verde de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia San José de los Cerritos, así como en el Arroyo Del 4, en el tramo comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Silleres.

Díaz González señaló que el mantenimiento de arroyos y cauces naturales representa una tarea permanente, por lo que su administración mantiene una estrategia preventiva para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

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Javier Díaz destacó el trabajo de cuadrillas de “Aquí Andamos” que realizan limpieza, deshierbe y retiro de basura. CORTESÍA

Además, se atenderán pasos peatonales ubicados en estos cauces y callejones cercanos a las zonas donde se desarrollarán los trabajos.

En los próximos días, las labores se extenderán a arroyos de colonias como Los Ramones, Vista Hermosa, Loma Linda, Mirasierra, Ignacio Zaragoza, Amistad, Nueva Tlaxcala, Australia, Saltillo 2000 y La Herradura, entre otras.

Con este programa, las cuadrillas de “Aquí Andamos” mantendrán una intervención constante en diferentes sectores de Saltillo, con acciones preventivas orientadas a mantener cauces despejados, reducir riesgos y generar entornos más limpios y seguros para la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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