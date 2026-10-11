Intensifican reparación de pavimento dañado por las lluvias en Saltillo

Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan reparaciones en diferentes puntos de la ciudad con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para automovilistas y otros usuarios de la vía pública.

Las lluvias recientes dejaron afectaciones en calles y bulevares de distintos sectores de Saltillo , por lo que el Municipio intensificó los trabajos de rehabilitación del pavimento en vialidades habitacionales y corredores principales.

Entre los sitios atendidos se encuentra la calle Mezquite, en el fraccionamiento Loma Linda, donde los trabajadores municipales intervinieron varios tramos comprendidos entre las calles Flor de Palma y Candelilla.

Las labores también se extendieron al bulevar Mirasierra, en el segmento ubicado entre los bulevares Fundadores y Revolución, donde se repara la carpeta asfáltica para facilitar los desplazamientos de quienes transitan por esta zona del oriente de la ciudad.

Al sur de Saltillo, las cuadrillas trabajan en la calle Libertad, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero. Además, se realizan intervenciones en distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio y en otros sectores de la capital coahuilense.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan atender las afectaciones en la infraestructura vial y responder a los reportes de la población, tanto en calles de barrios y colonias como en avenidas de mayor circulación.