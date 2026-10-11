Intensifican reparación de pavimento dañado por las lluvias en Saltillo

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Saltillo
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    Intensifican reparación de pavimento dañado por las lluvias en Saltillo
    Cuadrillas municipales rehabilitan tramos de la calle Mezquite, en el fraccionamiento Loma Linda, tras las afectaciones por las lluvias. CORTESÍA

Cuadrillas municipales reparan daños en calles y bulevares para mejorar la movilidad y la seguridad vial

Las lluvias recientes dejaron afectaciones en calles y bulevares de distintos sectores de Saltillo, por lo que el Municipio intensificó los trabajos de rehabilitación del pavimento en vialidades habitacionales y corredores principales.

Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan reparaciones en diferentes puntos de la ciudad con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para automovilistas y otros usuarios de la vía pública.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/instalan-botes-de-basura-y-limpian-arroyos-en-distintos-sectores-de-saltillo-BD24052434
$!En el bulevar Mirasierra se realizan trabajos de reparación del pavimento entre Fundadores y Revolución.
En el bulevar Mirasierra se realizan trabajos de reparación del pavimento entre Fundadores y Revolución. CORTESÍA

Entre los sitios atendidos se encuentra la calle Mezquite, en el fraccionamiento Loma Linda, donde los trabajadores municipales intervinieron varios tramos comprendidos entre las calles Flor de Palma y Candelilla.

Las labores también se extendieron al bulevar Mirasierra, en el segmento ubicado entre los bulevares Fundadores y Revolución, donde se repara la carpeta asfáltica para facilitar los desplazamientos de quienes transitan por esta zona del oriente de la ciudad.

Al sur de Saltillo, las cuadrillas trabajan en la calle Libertad, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero. Además, se realizan intervenciones en distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio y en otros sectores de la capital coahuilense.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan atender las afectaciones en la infraestructura vial y responder a los reportes de la población, tanto en calles de barrios y colonias como en avenidas de mayor circulación.

$!Las labores de rehabilitación también se extendieron a la Unidad Habitacional Francisco I. Madero y al bulevar Luis Donaldo Colosio.
Las labores de rehabilitación también se extendieron a la Unidad Habitacional Francisco I. Madero y al bulevar Luis Donaldo Colosio. CORTESÍA

El edil también reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener el despliegue de personal en distintos puntos de Saltillo.

Los trabajos forman parte de las acciones municipales para conservar las vialidades en condiciones adecuadas y atender los daños que se presentan después de las precipitaciones.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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