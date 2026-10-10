Instalan botes de basura y limpian arroyos en distintos sectores de Saltillo

La instalación de botes de basura en el Centro Histórico, la limpieza de cauces naturales y el mantenimiento del alumbrado público forman parte de los trabajos que realiza el Gobierno Municipal de Saltillo en distintos puntos de la ciudad. Las labores, impulsadas por el alcalde Javier Díaz González, incluyen acciones para mejorar el manejo de residuos, retirar desechos acumulados en afluentes y atender la infraestructura de iluminación en vialidades.

En el primer cuadro de la ciudad, personal municipal continúa colocando recipientes para basura sobre las banquetas, con trabajos en las aceras norte y sur de la calle Juan Aldama, entre Guillermo Purcell e Ignacio Allende.

La instalación busca facilitar que peatones y visitantes depositen sus residuos en los lugares correspondientes y reducir la acumulación de basura en calles y plazas del Centro Histórico, una de las zonas emblemáticas de Saltillo. Por otra parte, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan jornadas de limpieza profunda en cauces naturales para retirar basura, desechos y maleza que se acumulan en estos espacios. Uno de los puntos atendidos se encuentra en el cruce de los bulevares El Minero y Centenario de Torreón, donde los trabajadores llevan a cabo labores de deshierbe y recolección de residuos. A estas acciones se suman los trabajos de mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo comprendido entre la avenida Las Delicias y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

El objetivo de estas intervenciones es mantener en condiciones adecuadas la infraestructura de iluminación y contribuir a la seguridad de peatones y automovilistas que transitan por esa vialidad. El Ayuntamiento señaló que las acciones forman parte de las labores de atención a los servicios públicos en diferentes sectores de la capital coahuilense.

Para reportar problemas relacionados con la limpieza, el alumbrado u otros servicios municipales, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.