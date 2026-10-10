Instalan botes de basura y limpian arroyos en distintos sectores de Saltillo

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    Instalan botes de basura y limpian arroyos en distintos sectores de Saltillo
    El Municipio instala botes de basura en las banquetas de la calle Juan Aldama, en el Centro Histórico de Saltillo. CORTESÍA

El Municipio instala recipientes para basura en el Centro Histórico, limpia cauces naturales y da mantenimiento al alumbrado público

La instalación de botes de basura en el Centro Histórico, la limpieza de cauces naturales y el mantenimiento del alumbrado público forman parte de los trabajos que realiza el Gobierno Municipal de Saltillo en distintos puntos de la ciudad.

Las labores, impulsadas por el alcalde Javier Díaz González, incluyen acciones para mejorar el manejo de residuos, retirar desechos acumulados en afluentes y atender la infraestructura de iluminación en vialidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-suspenden-gin-joe-y-sayulita-durante-operativo-en-bares-y-cantinas-AD24052301

En el primer cuadro de la ciudad, personal municipal continúa colocando recipientes para basura sobre las banquetas, con trabajos en las aceras norte y sur de la calle Juan Aldama, entre Guillermo Purcell e Ignacio Allende.

$!Los trabajos municipales incluyen la instalación de recipientes para residuos en el Centro Histórico, con el propósito de evitar la acumulación de basura.
Los trabajos municipales incluyen la instalación de recipientes para residuos en el Centro Histórico, con el propósito de evitar la acumulación de basura. CORTESÍA

La instalación busca facilitar que peatones y visitantes depositen sus residuos en los lugares correspondientes y reducir la acumulación de basura en calles y plazas del Centro Histórico, una de las zonas emblemáticas de Saltillo.

Por otra parte, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan jornadas de limpieza profunda en cauces naturales para retirar basura, desechos y maleza que se acumulan en estos espacios.

Uno de los puntos atendidos se encuentra en el cruce de los bulevares El Minero y Centenario de Torreón, donde los trabajadores llevan a cabo labores de deshierbe y recolección de residuos.

A estas acciones se suman los trabajos de mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo comprendido entre la avenida Las Delicias y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

$!Cuadrillas municipales retiran basura y maleza del cauce ubicado en el cruce de los bulevares El Minero y Centenario de Torreón.
Cuadrillas municipales retiran basura y maleza del cauce ubicado en el cruce de los bulevares El Minero y Centenario de Torreón. CORTESÍA

El objetivo de estas intervenciones es mantener en condiciones adecuadas la infraestructura de iluminación y contribuir a la seguridad de peatones y automovilistas que transitan por esa vialidad.

El Ayuntamiento señaló que las acciones forman parte de las labores de atención a los servicios públicos en diferentes sectores de la capital coahuilense.

$!Personal de Servicios Públicos realiza trabajos de mantenimiento al alumbrado sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez.
Personal de Servicios Públicos realiza trabajos de mantenimiento al alumbrado sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez. CORTESÍA

Para reportar problemas relacionados con la limpieza, el alumbrado u otros servicios municipales, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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