Saltillo: padres bloquean vialidad en protesta por condiciones de la Primaria Cristóbal Colón

Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Saltillo: padres bloquean vialidad en protesta por condiciones de la Primaria Cristóbal Colón

Denuncian robos, vandalismo, incendios y falta de atención a problemas de infraestructura

Cansados de las condiciones que rodean la Escuela Primaria Cristóbal Colón, padres de familia bloquearon la circulación del bulevar Valdés Sánchez, a la altura de Centenario de Torreón, para exigir la intervención de autoridades educativas y municipales, en Saltillo.

Los manifestantes señalaron que el plantel ha sido blanco de constantes robos y actos de vandalismo. Además, la tarde del martes se registró un incendio en un terreno baldío ubicado a espaldas de la institución, el cual alcanzó la barda perimetral, lo que obligó a evacuar la escuela y suspender clases en algunos grupos del turno matutino debido al olor a humo en las aulas.

Reyna María Mendoza, madre de familia, indicó que en lo que va del ciclo escolar al menos en cuatro ocasiones se han visto afectadas las actividades escolares por incidentes relacionados con la seguridad.

Por su parte, Rosario Padilla, también madre de familia de la institución, señaló que han presentado múltiples solicitudes a las autoridades sin obtener respuesta efectiva y pidió atención urgente en temas como alumbrado, vigilancia y drenaje, ya que la escuela se ha inundado con aguas negras tras las lluvias y recientemente colapsó una barda que posteriormente resultó afectada por el incendio.

Añadió que los padres han realizado faenas para limpiar el terreno contiguo, al considerarlo un foco de infección y riesgo para los menores. También denunciaron que en el exterior del plantel han encontrado jeringas y preservativos, además de daños en paredes y portones.

“Somos papás de la Cristóbal Colón y ya estamos cansados verdaderamente porque por cada situación no hay clases”, señaló.

$!Padres de familia denunciaron que la escuela se ha inundado con aguas negras tras las lluvias y que una barda colapsada agravó las condiciones de riesgo para los estudiantes.
Padres de familia denunciaron que la escuela se ha inundado con aguas negras tras las lluvias y que una barda colapsada agravó las condiciones de riesgo para los estudiantes. FRANCISCO MUÑIZ

Autoridades municipales y de la Secretaría de Educación acudieron al lugar para dialogar con los padres y establecer acuerdos formales dentro de las instalaciones del plantel. La vialidad fue liberada después de las 10:00 horas.

Asimismo, personal de la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Educación realizó una inspección para descartar riesgos para los estudiantes. Alberto Neira, representante de esta área, explicó que se gestionará apoyo con el Municipio para mantener limpios los terrenos colindantes de esta institución.

