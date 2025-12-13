Intenta rebasar y provoca choque frontal en la Monclova–Saltillo

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Intenta rebasar y provoca choque frontal en la Monclova–Saltillo
    La camioneta Toyota Tacoma terminó fuera del camino tras invadir el carril contrario en la carretera federal 57. FOTO: CORTESÍA

Una mujer que viajaba como pasajera resultó lesionada y fue trasladada a un hospital privado, donde se reportó en condición estable

Al intentar rebasar, el conductor de una camioneta originó un accidente la mañana de este sábado en la carretera federal 57, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio de Ramos Arizpe hasta el kilómetro 70 de dicha vialidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, a la altura del ejido Frausto, donde se vieron involucrados una camioneta y un automóvil compacto.

$!El automóvil Volkswagen Jetta presentó daños de consideración tras el choque frontal.
El automóvil Volkswagen Jetta presentó daños de consideración tras el choque frontal. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con los primeros reportes, como presunto responsable fue señalado el conductor de una camioneta Toyota Tacoma, con placas del estado de Texas.

La unidad circulaba de Monclova hacia Saltillo cuando habría intentado rebasar a otro vehículo, lo que provocó que invadiera el carril contrario e impactara de frente contra un Volkswagen Jetta.

$!Paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron en el lugar a una mujer lesionada tras el impacto.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron en el lugar a una mujer lesionada tras el impacto. FOTO: CORTESÍA

Tras el choque, la camioneta salió del camino y una mujer que viajaba en el asiento trasero resultó lesionada. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron a un hospital privado, donde fue reportada en condición estable.

En el automóvil compacto viajaban cuatro personas, quienes resultaron ilesas y permanecieron en el lugar del accidente.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

