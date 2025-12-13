Intenta rebasar y provoca choque frontal en la Monclova–Saltillo

Al intentar rebasar, el conductor de una camioneta originó un accidente la mañana de este sábado en la carretera federal 57, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio de Ramos Arizpe hasta el kilómetro 70 de dicha vialidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, a la altura del ejido Frausto, donde se vieron involucrados una camioneta y un automóvil compacto.

