Intenta rebasar y provoca choque frontal en la Monclova–Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Una mujer que viajaba como pasajera resultó lesionada y fue trasladada a un hospital privado, donde se reportó en condición estable
Al intentar rebasar, el conductor de una camioneta originó un accidente la mañana de este sábado en la carretera federal 57, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio de Ramos Arizpe hasta el kilómetro 70 de dicha vialidad.
Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, a la altura del ejido Frausto, donde se vieron involucrados una camioneta y un automóvil compacto.
TE PUEDE INTERESAR: Se prende unidad de la ruta 7A en el Centro de Saltillo tras falla en los frenos
De acuerdo con los primeros reportes, como presunto responsable fue señalado el conductor de una camioneta Toyota Tacoma, con placas del estado de Texas.
La unidad circulaba de Monclova hacia Saltillo cuando habría intentado rebasar a otro vehículo, lo que provocó que invadiera el carril contrario e impactara de frente contra un Volkswagen Jetta.
Tras el choque, la camioneta salió del camino y una mujer que viajaba en el asiento trasero resultó lesionada. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron a un hospital privado, donde fue reportada en condición estable.
En el automóvil compacto viajaban cuatro personas, quienes resultaron ilesas y permanecieron en el lugar del accidente.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.