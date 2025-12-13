Se prende unidad de la ruta 7A en el Centro de Saltillo tras falla en los frenos

Luego de forzar el motor y los frenos de aire para evitar quedar varado en las calles más concurridas de la Zona Centro de Saltillo, un operador de transporte urbano terminó deteniéndose en el cruce de Xicoténcatl y Juan Álvarez, donde la unidad comenzó a incendiarse.

Tras recorrer varias calles con fallas en el sistema de frenos, el conductor de la ruta 7A, José Omar ¨N¨, de 45 años, ya no pudo avanzar, momento en el que el camión empezó a presentar indicios de fuego.

