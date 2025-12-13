Se prende unidad de la ruta 7A en el Centro de Saltillo tras falla en los frenos
El operador logró detener la marcha tras varios metros de falla mecánica; pasajeros descendieron a tiempo y bomberos controlaron el riesgo sin personas lesionadas
Luego de forzar el motor y los frenos de aire para evitar quedar varado en las calles más concurridas de la Zona Centro de Saltillo, un operador de transporte urbano terminó deteniéndose en el cruce de Xicoténcatl y Juan Álvarez, donde la unidad comenzó a incendiarse.
Tras recorrer varias calles con fallas en el sistema de frenos, el conductor de la ruta 7A, José Omar ¨N¨, de 45 años, ya no pudo avanzar, momento en el que el camión empezó a presentar indicios de fuego.
De la parte frontal de la unidad comenzó a salir vapor, lo que provocó que entre 15 y 20 pasajeros descendieran del camión. Algunos continuaron su trayecto a pie, mientras que otros abordaron otra unidad para llegar a su destino.
Testigos del hecho dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que en pocos minutos arribó personal del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas y eliminar cualquier riesgo adicional en el lugar.
Una vez controlada la situación y descartado cualquier peligro, los bomberos se retiraron, quedando un elemento de la Policía en el sitio para dirigir el tráfico vehicular y prevenir accidentes, en tanto se solicitaba una grúa para trasladar la unidad al corralón correspondiente.