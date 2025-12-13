Se prende unidad de la ruta 7A en el Centro de Saltillo tras falla en los frenos

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Se prende unidad de la ruta 7A en el Centro de Saltillo tras falla en los frenos
    La unidad de transporte urbano de la ruta 7A quedó detenida en el cruce de Xicoténcatl y Juan Álvarez tras presentar un conato de incendio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El operador logró detener la marcha tras varios metros de falla mecánica; pasajeros descendieron a tiempo y bomberos controlaron el riesgo sin personas lesionadas

Luego de forzar el motor y los frenos de aire para evitar quedar varado en las calles más concurridas de la Zona Centro de Saltillo, un operador de transporte urbano terminó deteniéndose en el cruce de Xicoténcatl y Juan Álvarez, donde la unidad comenzó a incendiarse.

Tras recorrer varias calles con fallas en el sistema de frenos, el conductor de la ruta 7A, José Omar ¨N¨, de 45 años, ya no pudo avanzar, momento en el que el camión empezó a presentar indicios de fuego.

$!El camión fue asegurado en espera del arribo de la grúa para su traslado al corralón.
El camión fue asegurado en espera del arribo de la grúa para su traslado al corralón. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De la parte frontal de la unidad comenzó a salir vapor, lo que provocó que entre 15 y 20 pasajeros descendieran del camión. Algunos continuaron su trayecto a pie, mientras que otros abordaron otra unidad para llegar a su destino.

$!Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para sofocar las llamas y eliminar riesgos en la Zona Centro.
Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para sofocar las llamas y eliminar riesgos en la Zona Centro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Testigos del hecho dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que en pocos minutos arribó personal del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas y eliminar cualquier riesgo adicional en el lugar.

Una vez controlada la situación y descartado cualquier peligro, los bomberos se retiraron, quedando un elemento de la Policía en el sitio para dirigir el tráfico vehicular y prevenir accidentes, en tanto se solicitaba una grúa para trasladar la unidad al corralón correspondiente.

Temas


Seguridad
incendios
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

