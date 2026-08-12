Intentan rebasar y terminan chocando en Libramiento Norponiente de Saltillo

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    Intentan rebasar y terminan chocando en Libramiento Norponiente de Saltillo
    El tráiler terminó fuera del camino después del contacto con el automóvil. ULISES MARTÍNEZ

El tráiler salió del camino tras el contacto con un automóvil a la altura del kilómetro 33; ninguno de los ocupantes resultó lesionado

Un tráiler y un automóvil participaron en un accidente cuando, al parecer, ambos conductores intentaron rebasar a la altura del kilómetro 33 del Libramiento Norponiente, pasando el entronque con la carretera a Monclova.

El tráiler circulaba con dirección a Zacatecas, mientras que el automóvil se dirigía hacia Torreón. Durante la maniobra de rebase se produjo el contacto entre ambas unidades y el vehículo de carga terminó fuera del camino.

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En el tramo donde ocurrió el percance había líneas continuas para ambos sentidos de circulación, las cuales indican la prohibición de realizar maniobras de rebase.

A pesar del impacto y de los daños ocasionados, ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Por ello, no fue necesario solicitar la atención de los cuerpos de emergencia.

$!Pese a los daños registrados en las unidades, no se reportaron personas lesionadas.
Pese a los daños registrados en las unidades, no se reportaron personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

También se solicitó la presencia de grúas para retirar las unidades y trasladarlas a un corralón. Representantes de las compañías aseguradoras acudieron al sitio para buscar un acuerdo sobre los daños ocasionados.

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