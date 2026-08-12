Intentan rebasar y terminan chocando en Libramiento Norponiente de Saltillo

Un tráiler y un automóvil participaron en un accidente cuando, al parecer, ambos conductores intentaron rebasar a la altura del kilómetro 33 del Libramiento Norponiente, pasando el entronque con la carretera a Monclova. El tráiler circulaba con dirección a Zacatecas, mientras que el automóvil se dirigía hacia Torreón. Durante la maniobra de rebase se produjo el contacto entre ambas unidades y el vehículo de carga terminó fuera del camino.

En el tramo donde ocurrió el percance había líneas continuas para ambos sentidos de circulación, las cuales indican la prohibición de realizar maniobras de rebase. A pesar del impacto y de los daños ocasionados, ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Por ello, no fue necesario solicitar la atención de los cuerpos de emergencia.